Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Среда 30 июля

15:54Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова 15:01Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы 14:59Эти фразы притянут в вашу жизнь удачу: говорите их каждый день 13:52Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь 13:41Музыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора 13:34Не смывайте здоровье: как правильно принимать душ в жару? 13:32ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства 12:51Как травма меняет мозг навсегда: открытия ученых, которые переворачивают взгляд на боль 12:18Скоропостижно ушел из жизни популярный актер 12:15Кричали, плакали и умоляли: поступок Александра Розенбаума разочаровал тысячи людей 12:06Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам 11:32Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа 11:31Тест: угадайте советский фильм по кадру с космическим кораблем 11:28Трагическая утрата для литературного мира: ушел из жизни прославленный поэт 10:33Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова 10:17Невосполнимая утрата для мира музыки: ушел из жизни вокалист легендарной группы 09:55Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке 08:54Весь мир оплакивает выдающегося режиссера – еще одна огромная потеря для кинематографа 06:41Омар Хайям посоветовал 1 фразу, которая сразу поставит на место завистников – запомните ее 03:37Что нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух 00:21Не стало яркой звезды шоу Малахова – внезапный уход сильной женщины потряс всю страну 21:44Наши бабушки клали это у изголовья, чтобы спать как младенец: копеечный секрет от бессонницы 20:56Не просто кино: 5 фильмов, которые обязательно надо посмотреть, чтобы понять жизнь 19:28Тест: “Не главный герой”. Узнайте советский фильм по его верному спутнику 17:58Все богатые люди знают это правило, а бедные игнорируют: один шаг, который навсегда изменит ваши финансы 16:47Одно это правило позволит ловить восхищенные взгляды мужчин в любом возрасте: секрет вечной женственности от Софи Лорен 15:54Почему нельзя переворачивать банки с такими крышками: одна ошибка, которая губит все заготовки 15:24Ушел из жизни легендарный актер из "Рэмбо 3": еще одна великая потеря 14:305 эффективных привычек, которые помогут быстро накопить деньги на все желаемое 14:11Вечная память: что творится на могиле погибшей в автоаварии красавицы-жены футболиста Малафеева 14:09Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта 14:03Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 13:50На Садовом кольце заменили 60% асфальта 13:45Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 13:25В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые 13:23Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд 13:16Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру 12:44Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения 12:25Радиоактивный Арктический сюрприз: что происходит на Новой Земле? 12:17Мир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства 11:54Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир" 11:43Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд" 11:29Молодая любовница одной выходкой подставила Тома Круза под удар бывшей жены 11:23Скоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион 11:16"Не трогайте Россию и проблем не будет!": Розенбаум посоветовал фон дер Ляйен не докапываться до русских 10:18Невосполнимая потеря: в 47 лет ушла яркая звезда бокса 09:54Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами 09:20Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве 08:38Не стало работавшего с Челентано великого композитора – мир потерял еще одного гения 06:43Что нельзя 29 июля, в Финогеев день, чтобы не испортить отношения с родными
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова

Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова
90

Есть узы, которые крепче кровных, и любовь, которая не боится смерти.

Стало известно о большой потере в семье Юрия Шатунова: ушла из жизни его теща, Екатерина Ивановна.

Но это не просто новость о горе вдовы певца. Это финал еще одной главы в пронзительной истории любви и преданности, которая окружала легенду "Ласкового мая". Той самой нежности, которую Юрий дарил не только поклонникам, но и своим самым близким. Теперь он снова вместе с той, кого с обожанием звал своей второй мамой.

О трагедии сообщила вдова певца, Светлана Шатунова. Ее слова, обращенные к ушедшей матери, раскрывают всю глубину той невероятной связи, которая была между зятем и тещей. Это была не формальная семейная вежливость, а настоящая, искренняя любовь.

"Ты всегда любила Юру, как сына. А он обожал тебя — звал "моя любимая теща" с той самой нежностью, которую невозможно сыграть", — написала Светлана.

Для Юрия, который так рано лишился родительской ласки, эта женщина стала настоящей опорой и родным человеком. Она приняла его в семью не как звездного исполнителя, а как сына, подарив ему то тепло, которого ему так не хватало.

Юрия Шатунова не стало всего два года назад. Его внезапный уход стал шоком для всей страны. Теперь судьба забрала еще одного светлого человека из его самого близкого круга.

"Два светлых человека", — так закончила свое обращение Светлана.

И в этой короткой фразе заключена вся боль утраты и одновременно светлая вера. Вера в то, что там, за чертой земной жизни, родственные души обязательно встречаются. История их удивительной привязанности — это еще одно доказательство того, каким большим и любящим сердцем обладал Юрий Шатунов. И хочется верить, что сейчас он снова встретил свою "любимую тещу", чтобы уже никогда не разлучаться.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 15:54
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Юрий Шатунов не умер? Фанаты ликуют от потрясающей новости

Мать основателя "Ласкового мая" нанесла неожиданный удар по вдове Шатунова

Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы

Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы
Дом номер 17 в Брюсовом переулке Москвы был сдан в 1928 году и известен как Дом артистов МХАТа. Тут жили многие звезды театра и кино. И художник Никас Сафронов тоже поселился здесь. Кооперативный дом артистов МХАТа стал первым проектом архитектора Алексея Щусева в Брюсовом переулке.

Эти фразы притянут в вашу жизнь удачу: говорите их каждый день

Эти фразы притянут в вашу жизнь удачу: говорите их каждый день
Слова обладают удивительной силой. Они способны менять настроение, вдохновлять и даже влиять на восприятие окружающего мира. Многие люди по всему миру начинают свой день с позитивных аффирмаций, которые помогают настроиться на успех, укрепить уверенность и наполнить жизнь радостью. Мы собрали лучшие фразы, которые можно использовать ежедневно, чтобы привнести в свою жизнь больше счастья, гармонии и удачи. Почему аффирмации работают? Аффирмации — это не просто набор слов, а способ программировать свое сознание на позитив.

Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь

Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь
Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказалась в центре сильнейшего землетрясения, отдыхая на живописном полуострове Камчатка. В момент подземных толчков семья наслаждалась морской прогулкой на катамаране.

Музыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора

Музыкальный гений ушел навсегда: мир потерял талантливого композитора
Талантливый композитор, чьи мелодии покорили сердца миллионов, ушел из жизни слишком рано. Его яркие произведения стали частью культурного наследия. Творчество мастера отличалось уникальным сочетанием эмоций и национальных мотивов. Утрата потрясла поклонников и коллег, оставив невосполнимую пустоту в музыкальном мире. Ранние годы и путь к музыке Султонали Рахматов родился 13 января 1970 года в Ташкенте.

Не смывайте здоровье: как правильно принимать душ в жару?

Не смывайте здоровье: как правильно принимать душ в жару?
Лето в самом разгаре, и жара заставляет нас чаще думать о душе. Освежиться хочется регулярно, но знаете ли вы, что чрезмерное увлечение водными процедурами может навредить вашей коже? Расскажем, как правильно принимать душ в жаркое время года, чтобы сохранить здоровье кожи и чувствовать себя комфортно. Почему "намываться до скрипа" — плохая идея Многие считают, что в жару нужно мыться как можно чаще и использовать больше геля для душа, чтобы избавиться от пота и загрязнений.

Выбор читателей

29/07ВтрСкоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион 29/07ВтрУшел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 28/07ПндПроклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 29/07ВтрМир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства 29/07ВтрТест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 29/07ВтрОмар Хайям прямо сказал, почему каждый второй мужчина после 45 лет изменит своей женщине