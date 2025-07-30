Он звал ее второй мамой: не стало родной женщины Юрия Шатунова

Есть узы, которые крепче кровных, и любовь, которая не боится смерти.

Стало известно о большой потере в семье Юрия Шатунова: ушла из жизни его теща, Екатерина Ивановна.

Но это не просто новость о горе вдовы певца. Это финал еще одной главы в пронзительной истории любви и преданности, которая окружала легенду "Ласкового мая". Той самой нежности, которую Юрий дарил не только поклонникам, но и своим самым близким. Теперь он снова вместе с той, кого с обожанием звал своей второй мамой.

О трагедии сообщила вдова певца, Светлана Шатунова. Ее слова, обращенные к ушедшей матери, раскрывают всю глубину той невероятной связи, которая была между зятем и тещей. Это была не формальная семейная вежливость, а настоящая, искренняя любовь.

"Ты всегда любила Юру, как сына. А он обожал тебя — звал "моя любимая теща" с той самой нежностью, которую невозможно сыграть", — написала Светлана.

Для Юрия, который так рано лишился родительской ласки, эта женщина стала настоящей опорой и родным человеком. Она приняла его в семью не как звездного исполнителя, а как сына, подарив ему то тепло, которого ему так не хватало.

Юрия Шатунова не стало всего два года назад. Его внезапный уход стал шоком для всей страны. Теперь судьба забрала еще одного светлого человека из его самого близкого круга.

"Два светлых человека", — так закончила свое обращение Светлана.

И в этой короткой фразе заключена вся боль утраты и одновременно светлая вера. Вера в то, что там, за чертой земной жизни, родственные души обязательно встречаются. История их удивительной привязанности — это еще одно доказательство того, каким большим и любящим сердцем обладал Юрий Шатунов. И хочется верить, что сейчас он снова встретил свою "любимую тещу", чтобы уже никогда не разлучаться.