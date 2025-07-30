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Среда 30 июля

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Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы

Люди несут цветы к знаменитому дому Никаса Сафронова в центре Москвы
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Дом номер 17 в Брюсовом переулке Москвы был сдан в 1928 году и известен как Дом артистов МХАТа. Тут жили многие звезды театра и кино. И художник Никас Сафронов тоже поселился здесь.

Кооперативный дом артистов МХАТа стал первым проектом архитектора Алексея Щусева в Брюсовом переулке. Актеры Василий Качалов, Иван Москвин, Нина Литовцева, философ Густав Шпет, артист балета Марис Лиепа – все они жили тут. А сегодня в доме обитают не только потомки творческих людей прошлого столетия, но и знаменитые деятели культуры и искусства настоящего.

Известно, что какое-то время тут жил режиссер Федор Бондарчук вместе со своей второй женой Паулиной Андреевой. Площадь их квартиры – 100 кв. м. Соседкой их была известная балерина Ильзе Лиепа. У нее примерно такая же квартира. Но самая большая жилплощадь тут у живописца Никаса Сафронова – он обитает в трехэтажных апартаментах с собственным лифтом и мастерской.

Выходя на улицу, самый известный художник страны часто видит живые цветы. Их несут к расположенным на фасадах дома многочисленным мемориальным доскам благодарные москвичи. В частости, тут есть доски танцовщику Марису Лиепе, балерине Екатерине Гельцер, актерам Василию Качалову и Леониду Леонидову, философу Густаву Шпету и другим выдающимся людям, составляющим гордость и славу нашего Отечества.

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30 июля 2025, 15:01
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