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Как травма меняет мозг навсегда: открытия ученых, которые переворачивают взгляд на боль

Как травма меняет мозг навсегда: открытия ученых, которые переворачивают взгляд на боль
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Пережитые травмы оставляют след не только в памяти, но и в работе мозга. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, раскрывает, как физические или психологические потрясения могут навсегда изменить восприятие боли, страха и стресса. Эти открытия объясняют, почему некоторые люди годами страдают от хронической боли или тревожности, даже если внешние раны давно зажили.

Травма и ее скрытые последствия

Каждый из нас сталкивался с ситуациями, которые оставляют глубокий след. Будь то физическая травма, например перелом, или психологическое потрясение, эти события не проходят бесследно. Ученые из Университета Торонто в Миссиссоге доказали, что травмы способны перепрограммировать мозг, делая его более чувствительным к стрессу и боли. В экспериментах на мышах исследователи заметили, что животные, пережившие травму, реагировали на стрессовые стимулы, такие как запах хищника, гораздо острее, чем их здоровые сородичи.

В ходе эксперимента мышам вводили вещество, вызывающее воспаление, имитирующее травму. Спустя время их подвергали стрессу, используя запах хищника. Результаты удивили: у мышей наблюдалась повышенная тревожность и усиленная боль даже в неповрежденных частях тела. Эти симптомы сохранялись более полугода после заживления физической травмы, что указывает на глубокие изменения в работе нервной системы.

Как мозг реагирует на стресс после травмы?

Мозг устроен так, чтобы защищать нас от опасностей. В стрессовых ситуациях он активирует механизмы, которые помогают быстро реагировать на угрозы. Но после травмы эта защитная система может работать в режиме повышенной готовности. Исследователи обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет гормон стресса — кортикостерон. Этот гормон взаимодействует с белком TRPA1, известным как рецептор васаби из-за его способности вызывать ощущение жжения.

Когда кортикостерон активирует TRPA1, нервная система становится гиперчувствительной. Это проявляется в усиленном восприятии боли и страха. Например, мыши, пережившие травму, реагировали на запах хищника не только страхом, но и возобновлением болевых ощущений, даже если физическая травма давно зажила. Этот механизм объясняет, почему люди с хронической болью или посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) могут испытывать симптомы без видимых причин.

Основные выводы исследования

  • Травма усиливает чувствительность нервной системы к стрессу и боли.
  • Гормон кортикостерон взаимодействует с «рецептором васаби» (TRPA1), вызывая гиперчувствительность.
  • Симптомы, такие как тревожность и боль, могут сохраняться месяцами после заживления травмы.

Разные пути боли и страха

Интересно, что механизмы, управляющие болью и страхом, не полностью совпадают. Ученые выяснили, что для усиленной реакции страха необходимы и кортикостерон, и TRPA1. Но длительная боль зависит только от стрессовых сигналов, а не от рецептора васаби. Это открытие указывает на то, что боль и страх регулируются параллельными, но не идентичными биологическими процессами.

Такое разделение механизмов открывает новые возможности для лечения. Например, блокировка кортикостерона или подавление активности TRPA1 может смягчить чрезмерные реакции организма. Это особенно важно для людей, страдающих хронической болью или тревожными расстройствами, связанными с прошлыми травмами.

Перспективы для лечения

Понимание того, как травмы влияют на мозг, может изменить подход к лечению хронической боли и ПТСР. Ученые считают, что, воздействуя на стрессовые механизмы или «рецептор васаби», можно снизить гиперчувствительность нервной системы. Это может привести к разработке новых медикаментов или терапевтических методов, которые помогут людям справляться с последствиями травм.

Травмы оставляют не только физические, но и невидимые следы, которые влияют на работу мозга. Исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что гормон стресса и рецептор васаби играют ключевую роль в усилении боли и страха после травмы. Эти открытия не только объясняют природу хронической боли и тревожных расстройств, но и открывают путь к новым методам лечения. Понимание этих процессов помогает взглянуть на последствия травм с новой стороны и дает надежду на более эффективную помощь тем, кто страдает от их долгосрочных эффектов.

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30 июля 2025, 12:51
Фото: сгенерировано ИИ

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