Оказавшаяся с детьми в эпицентре землетрясения Барановская вышла на связь

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказалась в центре сильнейшего землетрясения, отдыхая на живописном полуострове Камчатка.

В момент подземных толчков семья наслаждалась морской прогулкой на катамаране. Неожиданно судно начало вибрировать, и Юлия, по ее собственным словам, в тот момент не сразу поняла, что происходит.

"Трясло катамаран, как будто что-то намоталось на винт", – цитирует экс-супругу Андрея Аршавина женский журнал Клео.ру. Эта ситуация стала для нее настоящим шоком, так как никто не ожидал подобного развития событий.

Реакция капитана

Капитан катамарана быстро среагировал на происходящее и принял решение немедленно доставить семью в безопасное место. Несмотря на сильный туман, который окутал побережье, с катамарана были видны осыпающиеся скалы и панические птицы, улетающие от берега. Эти зрелища только усиливали тревогу, и Юлия не могла не поделиться своими переживаниями в блоге, где ведёт свою аудиторию через все испытания.

Землетрясение на Камчатке

Инцидент произошел 30 июля, когда у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой до 8,8 – самое мощное в регионе с 1952 года. Очаг находился на глубине 32 км и в 161 км от берега. Это событие вызвало волну паники среди местных жителей и туристов.

В результате землетрясения была объявлена угроза цунами. На Авачинском заливе наблюдались волны высотой до 4 метров, которые обрушились на побережье, включая Северо-Курильск. Местные власти оперативно эвакуировали жителей на возвышенности, чтобы обеспечить их безопасность.

Последствия

К сожалению, последствия землетрясения оказались серьезными. В Петропавловске-Камчатском частично обрушился детский сад, который находился на ремонте, а несколько человек получили травмы. Угрозу цунами также объявили в Японии и на Тайване, что подчеркивает масштаб этого природного явления.

Афтершоки ощущаются до сих пор, и по прогнозам экспертов, они могут продолжаться как минимум месяц. Это создает дополнительные трудности для жителей региона, которые пытаются восстановить свою жизнь после столь разрушительного события.