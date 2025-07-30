Кричали, плакали и умоляли: поступок Александра Розенбаума разочаровал тысячи людей

У Александра Розенбаума есть красивая давняя традиция – выступать в родном Петербурге в день Военно-Морского флота России 27 июля. Не изменил он ей и в этот раз. Правда, концерт сразу пошел не по плану...

Перед концертом Александр Розенбаум долго репетировал, проверял звук, свет и инструменты. Но стоило ему выйти на сцену, как техника дала сбой – выступать он не мог. В итоге, пока налаживали гитару, артист около десяти минут общался со зрителями БКЗ "Октябрьский".

Среди них были и герои – те, кто, по словам Розенбаума, "в боевых частях, боевых зонах оберегает нашу Родину от покусительства на ее величие, на ее историческую славу". Артист признался, что очень дорожит тем, что военные медики ему доверяют и оказывает уважение, привозя к нему на концерты находящихся на излечении товарищей. Их зал приветствовал продолжительными аплодисментами.

Но в конце концерта четыре тысячи зрителей "Октябрьского" ждало разочарование. "Для меня это самый ответственный концерт, – сказал со сцены Розенбаум. – Ведь дома концерты – самые тревожные для души. Тут – самый пристальный взгляд, самые требовательные люди. И тут много людей, которые приходили на твои концерт много раз – они уже знают все. И каждый раз надо дать что-то новое, чтобы они не обиделись. Но у меня есть сегодня одна просьба к зрителям – впервые ее озвучиваю. Можно я вместо "Уток" спою другую песню?"

Зал закричал, засвистел, завыл "нет!" и стал умолять исполнить любимых "Уток". Увы, артист на уговоры не пошел и оставил людей без своего суперхита. Многие зрители были с мокрыми глазами, ведь без песни "Утиная охота" 1983 года выступление Розенбаума трудно представить. В свое время строчки "Лечить, так лечить, любить, так любить" для него стали не просто удачной рифмой – в начале 80-х перед ним встал выбор: с головой уйти в музыку или продолжить работу врачом. Победила сцена.

Но решение не исполнять этот шлягер сейчас можно понять – артист устал уже от этой композиции, да на тематику военно-морского концерта песня не очень ложилась.