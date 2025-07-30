Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова

1. Из стихотворения "Парус": "Белеет парус одинокой..."
А. "В тумане моря голубом"
Б. "Над бездной моря роковой"
В. "И гаснет свет его далекий"
2. Из стихотворения "Бородино": "Скажи-ка, дядя, ведь не даром..."
А. "Москва, спаленная пожаром"
Б. "Мы отступали под огнем"
В. "Я дрался с сердцем молодым"
3. Из стихотворения "Молитва": "В минуту жизни трудную..."
А. "Теснится ль в сердце грусть"
Б. "Молитва сердцу не дано"
В. "Я к Богу возношу мольбу"
4. Из стихотворения "Тучи": "Тучки небесные, вечные странники!..."
А. "Скоро ли вас уведет ураган?"
Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"
В. "Вольные вы, не как я, одинокий"
5. Из стихотворения "На смерть поэта": "Погиб поэт! – невольник чести..."
А. "Пал, оклеветанный молвой"
Б. "И не восстанет он живой"
В. "Сраженный пулей роковой"
6. Из стихотворения "Герой нашего времени" (отрывок из "Бэлы"): "Я ехал домой по пустынным переулкам..."
А. "И ночь была темна, как тень"
Б. "И звезды ярко мне сияли"
В. "И сердце билось в тишине"
Правильные ответы
- 1. А. "В тумане моря голубом"
- 2. А. "Москва, спаленная пожаром"
- 3. А. "Теснится ль в сердце грусть"
- 4. Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"
- 5. А. "Пал, оклеветанный молвой"
- 6.В. "И сердце билось в тишине"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток Лермонтова! Его поэзия живет в вашем сердце!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо знаете стихи Лермонтова и чувствуете их дух.
- 3 и меньше – Пора перечитать Лермонтова и заново открыть для себя его гениальные произведения!