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Среда 30 июля

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Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова

Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова
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Михаил Юрьевич Лермонтов – один из величайших поэтов русской литературы, чьи строки пронизаны страстью, глубиной и драматизмом. Сможете ли вы безошибочно продолжить его знаменитые произведения, такие как "Парус", "Бородино" или "Молитва"? Проверьте свои знания, окунитесь в мир лермонтовской поэзии и ощутите мощь его слова! Каждый вопрос – это возможность прикоснуться к гениальности великого поэта. Готовы к литературному приключению?

1. Из стихотворения "Парус": "Белеет парус одинокой..."

А. "В тумане моря голубом"

Б. "Над бездной моря роковой"

В. "И гаснет свет его далекий"

2. Из стихотворения "Бородино": "Скажи-ка, дядя, ведь не даром..."

А. "Москва, спаленная пожаром"

Б. "Мы отступали под огнем"

В. "Я дрался с сердцем молодым"

3. Из стихотворения "Молитва": "В минуту жизни трудную..."

А. "Теснится ль в сердце грусть"

Б. "Молитва сердцу не дано"

В. "Я к Богу возношу мольбу"

4. Из стихотворения "Тучи": "Тучки небесные, вечные странники!..."

А. "Скоро ли вас уведет ураган?"

Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"

В. "Вольные вы, не как я, одинокий"

5. Из стихотворения "На смерть поэта": "Погиб поэт! – невольник чести..."

А. "Пал, оклеветанный молвой"

Б. "И не восстанет он живой"

В. "Сраженный пулей роковой"

6. Из стихотворения "Герой нашего времени" (отрывок из "Бэлы"): "Я ехал домой по пустынным переулкам..."

А. "И ночь была темна, как тень"

Б. "И звезды ярко мне сияли"

В. "И сердце билось в тишине"


Правильные ответы

  • 1. А. "В тумане моря голубом"
  • 2. А. "Москва, спаленная пожаром"
  • 3. А. "Теснится ль в сердце грусть"
  • 4. Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"
  • 5. А. "Пал, оклеветанный молвой"
  • 6.В. "И сердце билось в тишине"


Результаты

  • 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток Лермонтова! Его поэзия живет в вашем сердце!
  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо знаете стихи Лермонтова и чувствуете их дух.
  • 3 и меньше – Пора перечитать Лермонтова и заново открыть для себя его гениальные произведения!

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 10:33
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру

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