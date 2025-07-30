Тест: Продолжите стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов – один из величайших поэтов русской литературы, чьи строки пронизаны страстью, глубиной и драматизмом. Сможете ли вы безошибочно продолжить его знаменитые произведения, такие как "Парус", "Бородино" или "Молитва"? Проверьте свои знания, окунитесь в мир лермонтовской поэзии и ощутите мощь его слова! Каждый вопрос – это возможность прикоснуться к гениальности великого поэта. Готовы к литературному приключению?

1. Из стихотворения "Парус": "Белеет парус одинокой..."

А. "В тумане моря голубом"

Б. "Над бездной моря роковой"

В. "И гаснет свет его далекий"

2. Из стихотворения "Бородино": "Скажи-ка, дядя, ведь не даром..."

А. "Москва, спаленная пожаром"

Б. "Мы отступали под огнем"

В. "Я дрался с сердцем молодым"

3. Из стихотворения "Молитва": "В минуту жизни трудную..."

А. "Теснится ль в сердце грусть"

Б. "Молитва сердцу не дано"

В. "Я к Богу возношу мольбу"

4. Из стихотворения "Тучи": "Тучки небесные, вечные странники!..."

А. "Скоро ли вас уведет ураган?"

Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"

В. "Вольные вы, не как я, одинокий"

5. Из стихотворения "На смерть поэта": "Погиб поэт! – невольник чести..."

А. "Пал, оклеветанный молвой"

Б. "И не восстанет он живой"

В. "Сраженный пулей роковой"

6. Из стихотворения "Герой нашего времени" (отрывок из "Бэлы"): "Я ехал домой по пустынным переулкам..."

А. "И ночь была темна, как тень"

Б. "И звезды ярко мне сияли"

В. "И сердце билось в тишине"





Правильные ответы

1. А. "В тумане моря голубом"

2. А. "Москва, спаленная пожаром"

3. А. "Теснится ль в сердце грусть"

4. Б. "Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники"

5. А. "Пал, оклеветанный молвой"

6.В. "И сердце билось в тишине"





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