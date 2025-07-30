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Среда 30 июля

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Скоропостижно ушел из жизни популярный актер

Скоропостижно ушел из жизни популярный актер
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29 июля 2025 года мировая киноиндустрия понесла невосполнимую утрату: в возрасте 60 лет скончался выдающийся актер. Его внезапный уход стал потрясением для коллег и поклонников, оставив яркий след в истории международного кинематографа.

Ранние годы и начало карьеры
Алон Мони Абутбул родился 28 мая 1965 года в Кирьят-Ате, Израиль, в семье сефардских евреев из Египта и Алжира. Окончив Высшую школу искусств имени Тельмы Йеллин в Гиватаиме, он начал свой путь в актерской профессии, быстро завоевав признание благодаря своему таланту и харизме. Его старший брат, Авраам Абутбул, также был актером и певцом.

Кинематографическая карьера

Карьера Абутбула началась в 1983 году с роли в израильском фильме "Хапнимия". В 1985 году он снялся в фильме "Бар 51", а в 1986 году получил первую значительную роль в картине "Два пальца из Сидона", посвященной Ливанской войне 1982 года. Эта роль принесла ему награду "Лучший актер" на Иерусалимском кинофестивале. В том же году он сыграл в американо-израильском фильме "Каждый раз, когда мы говорим 'до свидания'".

В 1980-х и 1990-х годах Абутбул активно снимался в израильских фильмах, таких как:
  • "Один из нас" (1989), за который он вновь получил награду Иерусалимского кинофестиваля;

  • "Ха-Кохав ха-качоль" (1995), где он выступил также продюсером.

Его международная карьера началась с роли в "Рэмбо III" (1988) вместе с Сильвестром Сталлоне. В 2000-х годах Абутбул укрепил свою репутацию, сыграв в таких израильских фильмах, как:

  • "Трагедии Нины" (2003), за который он получил премию Офир за лучшую мужскую роль второго плана;

  • "Бофор" (2006).

Его международные работы включают роли в фильмах "Мюнхен" Стивена Спилберга (2005), "Совокупность лжи" Ридли Скотта (2008) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), где он исполнил роль доктора Леонида Павла. В 2016 году он сыграл террориста Аамира Баркави в "Падение Лондона".

Театр и телевидение

Абутбул был звездой израильского театра, выступая в постановках театра "Габима", включая "Гамлет" и "Прощение". На телевидении он блистал в сериале "Шабатот ве-Хагим" (1999–2004), а также появился в американских сериалах, таких как "Родина", "Морская полиция: Спецотдел" и "Снегопад". В 2024 году он победил в реалити-шоу "My Kitchen Rules VIP" вместе со своей партнершей Шир Билия.

Наследие и уход из жизни
Алон Абутбул был не только талантливым актером, но и активным общественным деятелем, поддерживавшим Лейбористскую партию Израиля. Он оставил после себя богатое наследие, включающее награду IFFI за лучшую мужскую роль на 44-м Международном кинофестивале Индии и звание "Киноактер десятилетия" на Хайфском кинофестивале в 2000 году.
29 июля 2025 года Абутбул скончался на пляже Дор-ха-Боним после того, как почувствовал себя плохо, выйдя из воды, и потерял сознание. Несмотря на усилия реанимации, спасти его не удалось. Он оставил партнершу Шир Билия и четверых детей. Его вклад в израильский и мировой кинематограф останется в памяти поколений.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 12:18
Фото: Freepik
jpost.com✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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