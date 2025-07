Невосполнимая утрата для мира музыки: ушел из жизни вокалист легендарной группы

29 июля 2025 года музыкальный мир понес тяжелую утрату: в возрасте 69 лет скончался певец и первый вокалист легендарной хэви-метал группы. Его уход стал неожиданным ударом для поклонников и коллег, оставив яркий след в истории тяжелой музыки.

Ранние годы и начало карьеры

Пол Марио Дэй родился 19 апреля 1956 года в Англии. Его страсть к музыке проявилась в молодости, и уже в середине 1970-х годов он стал частью зарождающейся сцены хэви-метала. Его мощный вокал и энергия привлекли внимание, что привело к его вступлению в Iron Maiden в декабре 1975 года.

Iron Maiden и первые шаги в музыке

Пол Марио Дэй стал первым вокалистом Iron Maiden, выступая с группой с декабря 1975 по октябрь 1976 года. В этот период группа находилась на стадии становления, формируя свой уникальный стиль. На DVD "Iron Maiden: The Early Days" отмечалось, что Дэй покинул коллектив из-за недостатка сценической харизмы, и его заменил Деннис Уилкок. Спустя годы Дэй заявил о своем соавторстве в создании песни "Strange World", ставшей одной из знаковых композиций раннего творчества группы.

Карьера после Iron Maiden

После ухода из Iron Maiden Дэй продолжил музыкальную карьеру, демонстрируя свою универсальность и преданность хэви-металу. В 1981 году он стал вокалистом группы More, которая выступила на фестивале Donington Monsters of Rock. В состав группы входили такие музыканты, как бывший гитарист Iron Maiden Пол Тодд и барабанщик Def Leppard Фрэнк Нун. С 1983 по 1984 год Дэй был фронтменом группы Wildfire, а в 1985 году присоединился к воссозданной группе Sweet, записав с ними концертный альбом "Live at Marquee" в лондонском клубе Marquee в 1986 году.

В том же 1986 году Дэй переехал в Австралию, где продолжил музыкальную деятельность. Он выступал в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, исполняя каверы рок-песен с группой Defaced и создавая оригинальный материал с хард-рок группой Crimzon Lake, которая позже распалась. Также он сотрудничал с австралийской прогрессивной метал-группой Buffalo Crows, участвуя в записи альбома "Bovonic Empires" в качестве приглашенного музыканта. В 2013 году Дэй записал вокал для рекламного джингла автосалона Canberra Toyota в Канберре.

Воссоединение и последние годы

В декабре 2017 года, спустя 42 года после основания Iron Maiden, оригинальный состав группы 1975 года, включая Пола Марио Дэя, Дэйва Салливана и Терри Рэнса, провел концерт воссоединения в Лондоне. Это событие стало значимым моментом для поклонников, позволив вновь услышать голос Дэя в историческом контексте группы.

Согласно его страницам в социальных сетях, в июне 2025 года Дэй планировал записывать новый музыкальный материал. Однако его планы оборвала тяжелая болезнь. 29 июля 2025 года Пол Марио Дэй скончался от рака в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, оставив после себя богатое музыкальное наследие.

Наследие

Пол Марио Дэй останется в памяти как один из первопроходцев новой волны британского хэви-метала. Его вклад в раннюю историю Iron Maiden, а также его последующая работа с другими группами вдохновляли музыкантов и поклонников по всему миру. Его голос и энергия навсегда останутся частью истории тяжелой музыки.