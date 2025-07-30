Тест: угадайте советский фильм по кадру с космическим кораблем

Убегая с уроков, мы погружались в истории о смелых героях и их удивительных приключениях. Эти корабли вызывали неподдельное восхищение, даже если их технологии были далеки от реальности. Давайте вспомним пятерку космических судов, оставивших незабываемый след в нашей памяти.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Небо зовет"
Б) "Мечте навстречу"
В) "Дорога к звездам"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Корабль пришельцев"
Б) "Планета бурь"
В) "Дорога к звездам"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Туманность Андромеды"
Б) "Космический монстр"
В) "Мечте на встречу"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Город Зеро"
Б) "Марс"
В) "Кин-дза-дза!"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Туманность Андромеды"
Б) "Семь стихий"
В) "Звездный инспектор"
Правильные ответы:
1. — А) "Небо зовет"
2. — Б) "Планета бурь"
3. — В) "Мечте на встречу"
4. — В) "Кин-дза-дза!"
5. — А) "Туманность Андромеды"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!