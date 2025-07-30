Трагическая утрата для литературного мира: ушел из жизни прославленный поэт

Выдающийся поэт, переводчик и публицист, чье творчество стало мостом между локальной культурой и мировой литературой, оставил неизгладимый след в сердцах читателей. Его произведения, наполненные глубоким лиризмом и философскими размышлениями, завоевали признание критиков и любовь публики. Уход этого великого человека 29 июля 2025 года стал трагедией для литературного сообщества. Его поэзия, эссе и переводы продолжают вдохновлять, доказывая, что истинный талант преодолевает границы времени. Начало пути: юный гений астурийской поэзии Сюань Белло Фернан, родившийся 10 июля 1965 года в Астурии, с ранних лет проявил исключительный талант.