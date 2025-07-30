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Среда 30 июля

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Что нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух

Что нельзя делать 30 июля, в Маринин день, чтобы не потерять слух
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30 июля православная церковь отмечает день святой Маргариты Антиохийской, известной как святая Марина, а также Лазаря Галисийского.

В народном календаре этот день получил название Маринин день. С ним связано множество примет и обрядов, которые передавались из поколения в поколение. Важно знать, что можно и чего нельзя делать в этот день, чтобы избежать бед и привлечь удачу.

Народные приметы на 30 июля: что нельзя делать

Наши предки заметили, что 30 июля часто сопровождается дождями, громом и молниями. В непогоду считалось небезопасным уезжать далеко от дома, так как в дороге могли поджидать неприятности. Поэтому охота и рыбалка в этот день строго запрещались, чтобы избежать травм и других бедствий.

Также существовало поверье, что молния может стать причиной пожара, поэтому хозяева старались защитить свои дома. Они проводили обряды, читали молитвы и не ругались у домашнего очага. Кроме того, молодым девушкам не рекомендовалось выходить на улицу с распущенными волосами — считалось, что в них может спрятаться нечисть. Замужним женщинам не следовало заплетать кому-либо косы, чтобы не запутать свою судьбу.

В этот день также было запрещено подслушивать чужие разговоры — это могло привести к потере слуха. Давать непрошеные советы тоже не рекомендовалось, чтобы избежать проблем с горлом.

Что касается любви, 30 июля считался неудачным для новых знакомств и свадеб. Верили, что такие начинания могут обернуться обманом и слезами.

Народные приметы на 30 июля: что можно делать

Несмотря на множество запретов, 30 июля также был днем для отдыха и благотворительности. Женщины могли позволить себе не работать с утра до вечера, так как это означало, что они будут трудиться весь год без благодарности. Их мужья должны были помогать в домашних делах, что укрепляло отношения.

Благотворительность была ключевой традицией этого дня: многие семьи жертвовали еду и вещи малоимущим. Остатки пищи после трапезы не выбрасывали, а выносили животным и птицам, веря, что добро вернется сторицей.

Ранним утром дети бегали босиком по росе — считалось, что это укрепляет здоровье.

Как привлечь в дом богатство

Чтобы привлечь финансовое благополучие в дом, наши предки проводили особый обряд. Для этого находили крупный колос в поле, завязывали его красной лентой и обмакивали в мед. Затем медовый след оставляли на пороге дома, чтобы привлечь денежную удачу. Колос завертывали в белую ткань и хранили в сундуке с ценностями. Уверяли, что через месяц финансовое положение семьи улучшится.

Народные приметы на 30 июля

На Руси 30 июля также использовали для предсказания погоды. Если светило солнце, ожидали теплую осень и зиму. Дождь же предвещал похолодание в сентябре и суровую зиму. Туман в этот день считался знаком потепления, а сильный ветер — предвестником холодов. Если тучи плыли по небу без осадков, следующая неделя обещала быть солнечной и комфортной.

Именинники 30 июля

В этот день именины празднуют Марина, Маргарита, Лазарь и Леонид. Эти имена связываются с традициями и приметами Марининого дня, который напоминает о важности бережного отношения к своим корням и культуре.

Маринин день — это не только дань уважения святой Марине, но и возможность вспомнить о народных традициях и приметах. Зная, чего нельзя делать 30 июля, мы можем избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 03:37
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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