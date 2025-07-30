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Вторник 29 июля

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Не стало яркой звезды шоу Малахова – внезапный уход сильной женщины потряс всю страну

Не стало яркой звезды шоу Малахова – внезапный уход сильной женщины потряс всю страну
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Недавняя новость об уходе Майры Розалес, одной из самых полных женщин мира, потрясла общественность.

Женщина, вес которой достигал почти 500 килограммов, стала известной благодаря своему участию в шоу Андрея Малахова. Журналист не смог скрыть своего шока от судьбы Майры, которая прошла через множество испытаний в своей жизни.

Жизнь на грани

Майра Розалес провела большую часть своей жизни в плену избыточного веса. Ее рацион состоял в основном из сладостей и фастфуда, которые ей приносил муж. Несмотря на то что он старался заботиться о ней, его помощь обернулась настоящей катастрофой для здоровья Майры. Она практически не могла вставать с постели и испытывала постоянную боль, даже находясь в состоянии покоя.

Поворотный момент

Ситуация изменилась, когда в ее семье произошла трагедия. После того, как ее племянник Элисео Розалес-младший был доставлен в больницу с серьезной травмой головы и впоследствии ушел из жизни, Майра осознала, что должна взять на себя ответственность за своих племянников. Это осознание стало стимулом для изменения образа жизни.

После этого женщина была госпитализирована. Ее извлекали из дома с помощью крана. В больнице ей удалось сбросить более 400 килограммов — около 80% от общего веса. Этот процесс стал не только физическим, но и психологическим преображением.

Новая жизнь

После успешного похудения Майра Розалес развелась с мужем и встретила новую любовь. Ее история вдохновила многих людей по всему миру, и вскоре она была приглашена на шоу Андрея Малахова. В эфире обсуждались ее достижения и борьба с лишним весом.

"Мы вспомнили эту историю как вдохновляющую и жизнеутверждающую", — отмечали подписчики в соцсетях. Однако, несмотря на успехи, здоровье Майры продолжало оставаться под угрозой.

Последствия и уход из жизни

К сожалению, жизнь Майры Розалес закончилась трагически в 2024 году. На тот момент ей было всего 43 года. О причинах ухода яркой звезды известно лишь то, что ее не стало после продолжительной болезни.

Реакция общественности

Уход Майры вызвал широкий резонанс в обществе. В интернете пользователи обсуждали ее жизнь и наследие. Некоторые комментаторы выражали шок от ее прежнего веса.

Эта история напоминает о важности заботы о своем здоровье и о том, как быстро обстоятельства могут измениться. Майра Розалес останется в памяти как символ борьбы и преодоления трудностей. Ее жизнь закончилась слишком рано.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 00:21
Фото: Freepik
StarHit✓ Надежный источник

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