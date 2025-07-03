"Вынуждена всю жизнь": главный хитмейкер страны раскрыл секрет Лолиты

В Сочи продолжается семейный образовательный форум Леонида Агутина. Концерты, лекции, мастер-классы, творческие лаборатории идут весь день – только успевай. Одним из самых интересных событий второго дня была встреча с певцом, композитором и продюсером Алексеем Романоф. Он рассказал о том, как написать хит и собрать сервиз из престижных премий страны.

Алексей Романоф – экс-солист группы "Амега", создатель и участник группы "Винтаж, автор хитов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Кати Лель, Сергея Лазарева, Алсу, Димы Билана и многих других отечественных звезд эстрады.

Написанная Алексеем Романоф песня "Раневская" стала знаковой, этапной и веховой для Лолиты. Публика увидела ее мудрой, глубокой, ранимой, трогательной – эти качества прежде были скрыты под маской клоунессы. А тут вдруг Лолита раскрылась как драматическая актриса.

"Когда я работаю над песней, то мне надо залезть внутрь артиста, чтобы понять, чего ему не хватает, – рассказал автор "Раневской". – Мы встречаемся – и иногда это затягивается до полугода. Когда я попытался залезть в Лолу, то хотел понять, что ей не хватает, чтобы стать "номером один" на сцене – большой артисткой, которую любит и обожает вся страна".

Именно "Раневской", как, оказалось, Лолите не хватало. "Лолита – великая драматическая артистка, которая вынуждена всю жизнь играть комедию, как и сама Раневская", – сказал автор песни. В итоге благодаря ему и появилась у Милявской эта песня-сенсация, песня-откровения, песня-хит.