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Трагедия в Калининграде: лодка Павла Воли пошла ко дну

Трагедия в Калининграде: лодка Павла Воли пошла ко дну
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Калининград, город с богатой историей и живописными видами, на днях стал местом происшествия, которое заставило говорить о себе всю страну. Известный комик Павел Воля отправился в речную прогулку и попал в неприятную ситуацию.

Рабочая поездка и планы на отдых

Павел Воля приехал в Калининградскую область с четкой целью — выступить с двумя сольными концертами в Светлогорске. Его стендап-шоу всегда собирают полные залы, и этот визит не стал исключением. Перед выходом на сцену артист решил посвятить время знакомству с местными достопримечательностями. Калининград, окруженный реками и каналами, манил возможностью увидеть город с воды. Выбор пал на прогулку по реке Преголя — одной из главных артерий города.

Решение отправиться в плавание казалось отличной идеей. Погода в тот день радовала: яркое солнце, температура около 30 градусов — настоящая летняя идиллия. Никто не мог предположить, что спокойная прогулка обернется настоящей драмой.

ЧП на воде: как все произошло

В центре города, вблизи острова Канта, где находится знаменитый Кафедральный собор, произошла настоящая трагедия. Лодка Павла Воли пошла ко дну, к счастью, комик успел спастись с другими пассажирами. Причина осталась неясной: то ли повреждение корпуса, то ли ошибка в управлении судном. В считанные минуты ситуация стала критической — судно накренилось, и казалось, что оно вот-вот затонет.

К счастью, все находившиеся на борту успели среагировать. Пассажиры, включая Павла, покинули лодку и выбрались на берег. Само судно, хоть и сильно пострадало, полностью не затонуло — его удалось привязать к берегу, чтобы избежать полной потери. Этот инцидент, к счастью, завершился без серьезных последствий, но заставил всех участников пережить несколько напряженных минут.

Что осталось за кадром?

Происшествие на Преголе могло бы остаться незамеченным, если бы не личность главного участника. Павел Воля, известный своим чувством юмора и умением находить позитив даже в сложных ситуациях, не стал драматизировать случившееся.

Напротив, он поделился подробностями в социальных сетях, превратив инцидент в часть своего приключения. Видео с лодкой, заполненной мутной водой, быстро разлетелось по интернету, вызвав волну обсуждений.

Калининградская публика, узнав о происшествии, активно поддержала комика. Местные жители и туристы делились в комментариях своими историями о прогулках по реке и отмечали, что подобные случаи редки, но всегда напоминают о необходимости соблюдать осторожность на воде.

После происшествия Павел продолжил знакомство с Калининградом, уделив внимание его культурным и историческим достопримечательностям. Кафедральный собор, расположенный на острове Канта, стал одной из точек маршрута артиста. Готическая архитектура, органный зал и могила великого философа произвели на комика сильное впечатление. Не обошел он вниманием и местную природу, отметив необыкновенную красоту региона.

Погода также добавила красок в поездку. Летняя жара, редкая для Калининграда, позволила насладиться прогулками по набережным и почувствовать атмосферу европейского города. Павел не раз подчеркивал, что климат и пейзажи региона напоминают ему о путешествиях по Европе, что сделало его визит еще более запоминающимся.

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3 июля 2025, 18:49
Фото: соцсети / @liasanutiasheva
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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