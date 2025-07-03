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Четверг 3 июля

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Не стало молодого футболиста сборной – мир потерял еще одну яркую звезду спорта

Не стало молодого футболиста сборной – мир потерял еще одну яркую звезду спорта
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Форвард "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота трагически ушел из жизни в результате автокатастрофы. У спортсмена остались жена и трое детей.

Ужасная новость пришла утром 3 июля из испанских СМИ. Инцидент произошел на трассе А-52, когда машина, в которой находился 28-летний Жота вместе с братом Андре Силвой, вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Оба мужчины не смогли выбраться из автомобиля.

Федерация футбола Португалии подтвердила эту печальную информацию. Президент организации Педро Проэнса выразил свои соболезнования семье и друзьям Жоты, а также клубам, в которых они играли. Он отметил, что гибель Диогу и Андре является невосполнимой утратой для португальского футбола и призвал провести минуту молчания перед предстоящим матчем сборной Португалии.

Диогу Жота стал известен благодаря своим выступлениям за "Ливерпуль", где за пять лет он выиграл множество титулов, включая чемпионат Англии и Кубок страны. Кроме того, он дважды становился победителем Лиги наций в составе сборной. Его карьера была яркой и насыщенной.

Достижения Диогу Жота в футболе

Командные

"Вулверхэмптон Уондерерс"

  • Победитель Чемпионшипа: 2017/18

"Ливерпуль"

  • Чемпион Англии: 2024/25
  • Обладатель Кубка Англии: 2021/22
  • Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22, 2023/24

Сборная Португалии

  • Победитель Лиги наций УЕФА (2): 2018/19, 2024/25

Личные

  • Игрок месяца английской Премьер-лиги: январь 2024

Семья Диогу Жота

На свадьбе с Рутой Кардозу, с которой Жота встречался более десяти лет, футболист выглядел счастливым. Пара воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь, отмечает женский журнал Клео.ру. Несмотря на то, что они давно были вместе, официально зарегистрировать свои отношения решили лишь недавно. Последняя публикация Диогу в социальных сетях была трогательным видео с их свадьбы, где запечатлены радостные моменты торжества. Он подписал его фразой: "День, который мы никогда не забудем". Этот пост стал символом их недолгого семейного счастья.

Рута всегда поддерживала мужа в его карьере и делила с ним все радости и трудности. Их отношения были примером гармонии и любви. Они часто проводили время вместе с детьми, гуляя по парку или путешествуя. В мае этого года Рута пришла на "Энфилд", чтобы разделить радость победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии. На церемонии награждения они сфотографировались всей семьей, что стало одним из последних счастливых моментов в их жизни.

Теперь Рута осталась одна с тремя детьми, и эта утрата станет тяжелым испытанием для всей семьи. Трагический уход Диогу Жоты на пике его карьеры оставила глубокий след в сердцах поклонников футбола и всех, кто знал его как человека. Вся футбольная общественность оплакивает эту безвременную утрату. Светлая память талантливому футболисту, который ушел слишком рано.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2025, 15:44
Фото: Freepik
Marca✓ Надежный источник

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