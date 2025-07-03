Вы удивитесь: известный врач назвал причины дневной сонливости

Постоянная усталость и желание прилечь посреди дня знакомы многим. Но что, если это не просто следствие недосыпа или тяжелой недели? Доктор Александр Мясников раскрыл, почему дневная сонливость может быть не только естественной реакцией организма, но и тревожным сигналом

Сонливость: норма или симптом?

Дневная сонливость – явление, с которым сталкиваются миллионы людей. По словам Мясникова, причин у этого состояния может быть множество. Иногда это просто усталость от насыщенного ритма жизни, стресса или банального недосыпания.

Но иногда сонливость указывает на скрытые проблемы со здоровьем. Например, она может быть связана с дефицитом витаминов, нарушениями работы щитовидной железы или даже первыми признаками сердечной недостаточности.

Важно научиться различать, когда организму действительно нужен отдых, а когда сонливость становится патологической. Если вы чувствуете, что даже после полноценного ночного сна вам трудно оставаться бодрым, это повод задуматься и, возможно, обратиться к специалисту.

Естественная потребность в отдыхе

Как объясняет доктор Мясников, человеческий организм не всегда способен поддерживать высокий уровень энергии на протяжении 12–16 часов активного дня. Для многих людей короткий дневной сон – это не роскошь, а необходимость. Такой отдых, продолжительностью 15–20 минут, помогает перезагрузиться, улучшить концентрацию и повысить продуктивность.

Особенно полезен такой подход для тех, кто занимается интеллектуальной работой или сталкивается с эмоциональным выгоранием. Короткий сон не заменяет полноценный ночной отдых, но может стать отличным инструментом для поддержания тонуса в течение дня.

Что вызывает сонливость?

Доктор Мясников выделил несколько факторов, которые могут провоцировать повышенную утомляемость в течение дня.

Прием лекарств. Некоторые препараты вызывают сонливость и это как побочный эффект. Если вы заметили связь между началом приема лекарства и усталостью, проконсультируйтесь с врачом.

Обильная еда. После плотного обеда организм направляет энергию на переваривание пищи, что иногда вызывает временную вялость.

Монотонная деятельность. Долгое выполнение однообразной работы, например, работа за компьютером или чтение, снижает уровень бодрости.

Депрессивные состояния. Психоэмоциональные проблемы, такие как стресс или депрессия, часто сопровождаются упадком сил и желанием спать.

Эти факторы могут действовать как по отдельности, выпускайте, так и в совокупности, усиливая друг друга.

Как справляться с сонливостью?

Вместо того чтобы бороться с естественной потребностью во сне, стоит прислушаться к своему организму. Мясников советует не игнорировать сигналы тела, а грамотно распределить нагрузку в течение дня. Если есть возможность, выделите 15–20 минут для дневного отдыха.

Это может быть короткий сон или просто спокойное время без гаджетов и внешних раздражителей.

Если сонливость становится постоянной и мешает повседневной жизни, не откладывайте визит к врачу. Простые анализы могут выявить дефицит витаминов, проблемы с гормонами или другие нарушения, которые требуют внимания.