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Четверг 3 июля

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Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру

Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру
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Советское кино, безусловно, отличается от западного, особенно когда речь идет о фильмах о роботах.

В советских лентах роботы не являются орудиями разрушения. Напротив, в нашем кино роботы часто представляют собой отражение человеческой природы и стремления к пониманию. Их основная задача — преодолеть границы между машиной и человеком, стать полноценными личностями с эмоциями и душой.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Гостья из будущего"

Б) "Дети капитана Гранта"

В) "Бронзовая птица"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Лиловый шар"

Б) "Остров ржавого генерала"

В) "День рождения Алисы"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Лунная радуга"

Б) "Гибель сенсации"

В) "Метрополис"

4. Для какого советского фильма эта афиша?

Кадр из кино СССР

А) "Человек ниоткуда"

Б) "Его звали Роберт"

В) "Неподсуден"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Чародеи"

Б) "Тайна третьей планеты"

В) "Приключения Электроника"

Правильные ответы:

1. — А) "Гостья из будущего"

2. — Б) "Остров ржавого генерала"

3. — Б) "Гибель сенсации"

4. — Б) "Его звали Роберт"

5. — В) "Приключения Электроника"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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3 июля 2025, 12:53
Кадр из многосерийного фильма "Приключения Электроника" (1979)
Дни.ру✓ Надежный источник

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Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле
"Звезды хайпа" – это свежий взгляд на современную музыку, яркие голоса и актуальные тренды, завоевавшие миллионы поклонников. Уникальная концепция, разработанная музыкальным продюсером Светланой Столповских пять лет назад, зарекомендовала себя как неизменно яркое событие, способное объединить самых разных людей. Именно этим концертом, который стал возможен благодаря "Русскому радио", открылся образовательный семейный форум Леонида Агутина на Красной поляне в Сочи. На сцену выходили те, кого обожают подростки – блогеры, инфлюенсеры, молодые артисты и уже состоявшиеся звезды.

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