Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру

Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле

"Звезды хайпа" – это свежий взгляд на современную музыку, яркие голоса и актуальные тренды, завоевавшие миллионы поклонников. Уникальная концепция, разработанная музыкальным продюсером Светланой Столповских пять лет назад, зарекомендовала себя как неизменно яркое событие, способное объединить самых разных людей. Именно этим концертом, который стал возможен благодаря "Русскому радио", открылся образовательный семейный форум Леонида Агутина на Красной поляне в Сочи. На сцену выходили те, кого обожают подростки – блогеры, инфлюенсеры, молодые артисты и уже состоявшиеся звезды.