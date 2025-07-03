Тест: угадайте названия советских фильмов о роботах по 1 кадру

В советских лентах роботы не являются орудиями разрушения. Напротив, в нашем кино роботы часто представляют собой отражение человеческой природы и стремления к пониманию. Их основная задача — преодолеть границы между машиной и человеком, стать полноценными личностями с эмоциями и душой.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Гостья из будущего"
Б) "Дети капитана Гранта"
В) "Бронзовая птица"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Лиловый шар"
Б) "Остров ржавого генерала"
В) "День рождения Алисы"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Лунная радуга"
Б) "Гибель сенсации"
В) "Метрополис"
4. Для какого советского фильма эта афиша?
А) "Человек ниоткуда"
Б) "Его звали Роберт"
В) "Неподсуден"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Чародеи"
Б) "Тайна третьей планеты"
В) "Приключения Электроника"
Правильные ответы:
1. — А) "Гостья из будущего"
2. — Б) "Остров ржавого генерала"
3. — Б) "Гибель сенсации"
4. — Б) "Его звали Роберт"
5. — В) "Приключения Электроника"
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