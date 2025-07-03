Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю

На 77-м году жизни не стало актера театра и кино Алексея Новицкого. Артист оставил светлую память и множество ярких ролей.

О трагическом событии стало известно через официальный сайт московского театра "Сфера", где он работал более 20 лет. В сообщении театра выражается глубокая скорбь о потере, а также соболезнования родным и близким актера.

Прощание с Алексеем Алексеевичем состоялось 2 июля в крематории Хованского кладбища. Его внучатый племянник Михаил рассказал с журналистами о том, что актер долго боролся с онкологией.

Последние три месяца своей жизни актер провел в кругу семьи. Михаил рассказал, что они ухаживали за ним, но состояние деда постепенно ухудшалось.

Алексей Новицкий был выпускником актерского факультета Театрального института имени Б. Щукина и начал свою карьеру в 1960-х годах. Он работал в нескольких театрах, включая Краснодарский театр музыкальной комедии и Московский литературно-драматический театр ВТО.

Однако наиболее продолжительный период его творческой жизни связан именно с театром "Сфера", где он исполнил множество запоминающихся ролей, таких как Бруно Кречмар в спектакле "Смех во мраке" и Тригорин в "Без названия".

Карьера Новицкого

В 1976 году окончил Театральный институт им. Б.Щукина (актерский факультет).

В 1964-1968 гг. работал в Краснодарском театре музыкальной комедии.

В 1974-1976 гг. – в Первом Московском областном театре.

В 1976-1978 гг. – актер Московского Литературно-драматического театра ВТО.

В 1981-2002 гг. – актер Московского драматического театра "Сфера".

Кроме театральной деятельности, Алексей Новицкий также снялся в популярном сериале "Каменская", где сыграл небольшую, но запоминающуюся роль. После ухода из "Сферы" он переключился на преподавание, передавая свои знания и опыт молодым актерам.

Театральные работы актера

Краснодарский театр оперетты:

"Летучая мышь", "Черный дракон", "Сильва", "Марица"

Первый Московский областной драматический театр:

Эдуардо – "Собака на сене" Ф. Лопе де Вега

Московский Литературно-драматический театр ВТО:

Алик — "Дом на песке" Р. Ибрагимбеков (реж. В. Александрушкин)

Вебер — "Берег" Ю. Бондарев (реж. Е. Еланская)

Молли — "Балаганная трагедия" Т. Уильямс (реж. Е. Еланская)

Завалишин — "Любовь – книга золотая" А. Н. Толстой (реж. Е. Еланская)

Поль — "Не сошлись характерами" А. Н. Островский (реж. Ю. Погребничко)

Гость — "Четыре капли" В. Розов (реж. П. Хомский)

Лавров, Жозеф, Гордеев — "Перед зеркалом" В. Каверин (реж. Е. Еланская)

Творческий путь Новицкого был отмечен не только профессиональными успехами, но и глубоким уважением коллег и зрителей. Его уход стал большой утратой для театрального мира и поклонников искусства. Актер оставил после себя яркое наследие, которое будет жить в памяти тех, кто любил его работы.