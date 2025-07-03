"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным

"Я был тяжелым, но образованным, – улыбается Леонид Агутин. – В то время было модно быть хулиганом, но при этом когда ты плохо отвечал у доски, девочки на тебя не смотрели, тебя не признавали. Поэтому ты мог быть кем угодно, но обязан был все знать".
В итоге в шоу-бизнесе у Агутина сложился имидж интеллектуала, скромного, образованного и порядочного артиста.
На каких исполнителях формировался музыкальный вкус Леонида Агутина? "В ту пору просто не было так много музыки, как сегодня, – уверяет Заслуженный артист. – В ту пору мы слушали то, что можно было достать. Я любил The Rolling Stones и The Beatles, но мы зачастую даже не знали, как выглядят артисты! Ведь видео не было. И лишь по каким-то отдельным фотографиям понимали, что у музыкантов Запада длинные волосы и гитары".
Вскоре после завершения форума в Сочи, Леониду Агутину исполнится 57 лет. "Скажу честно, я вообще не хотел праздновать день рождения, – признается музыкант. – Хотел откосить! Но отец (певец, композитор и поэт Николай Агутин, отметивший 90-летие – Прим. ред.) мне строго сказал... А же не хочу неприятностей – зачем мне это (улыбается). Тем более, это не мой праздник, а его! Поэтому мы будем делать это у меня на даче – выпивать и играть музыку".