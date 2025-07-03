"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным

В Сочи стартовал VI cемейный форум Леонида Агутина. Концерты, лекции, мастер-классы, шахматный турнир, языковые школы – обширная программа тут продумана так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Открыл же форум концерт "Звезды хайпа", на котором благодаря "Русскому радио" спели кумиры тинейджеров. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами спросил Леонида Агутина, каким он сам был подростком.

"Я был тяжелым, но образованным, – улыбается Леонид Агутин. – В то время было модно быть хулиганом, но при этом когда ты плохо отвечал у доски, девочки на тебя не смотрели, тебя не признавали. Поэтому ты мог быть кем угодно, но обязан был все знать".

В итоге в шоу-бизнесе у Агутина сложился имидж интеллектуала, скромного, образованного и порядочного артиста.

На каких исполнителях формировался музыкальный вкус Леонида Агутина? "В ту пору просто не было так много музыки, как сегодня, – уверяет Заслуженный артист. – В ту пору мы слушали то, что можно было достать. Я любил The Rolling Stones и The Beatles, но мы зачастую даже не знали, как выглядят артисты! Ведь видео не было. И лишь по каким-то отдельным фотографиям понимали, что у музыкантов Запада длинные волосы и гитары".

Вскоре после завершения форума в Сочи, Леониду Агутину исполнится 57 лет. "Скажу честно, я вообще не хотел праздновать день рождения, – признается музыкант. – Хотел откосить! Но отец (певец, композитор и поэт Николай Агутин, отметивший 90-летие – Прим. ред.) мне строго сказал... А же не хочу неприятностей – зачем мне это (улыбается). Тем более, это не мой праздник, а его! Поэтому мы будем делать это у меня на даче – выпивать и играть музыку".