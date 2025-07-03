Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Четверг 3 июля

11:46Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей" 11:09"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным 10:57Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю 10:32На Патриарших прудах начался фестиваль "Театральный бульвар" 10:21"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн 09:45Художественная школа на бульваре: москвичам предлагают взять уроки живописи под открытым небом 09:15День семьи, любви и верности в Москве отметят концертами, кинопоказами, конкурсами 06:41Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант 03:14Что нельзя делать 3 июля, в день памяти святого Мефодия, чтобы не испортить воспитание детей 00:17Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек 18:24Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица" 16:52Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына 15:44Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие 15:28На станции метро "Академическая" установили эскалаторы 15:08Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров" 14:47Невосполнимая потеря: ушел чемпион, жизнь которого была боем 14:26За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн 14:07Переразметка на Садовом кольце позволила водителям сократить время в пути 14:04Кумир молодежи Прохор Шаляпин поделился секретом счастья и уроками жизни 13:16Невосполнимая утрата – мир лишился выдающейся оперной дивы 13:01Фестиваль "Ретрорейс" соберет на Воробьевых горах любителей автотехники 12:32Тест: угадайте советские фильмы по кадрам с иконами стиля СССР 12:17Юным москвичам предложили проверить знания об архитектуре столицы 12:11Мир покинула легенда, чья душа пела для мира 11:54Плавание, бокс, пилатес: жители ЗАО могут выбрать спортивные занятия на свой вкус 10:56Почему весь мир сошел с ума по Лабубу? История миллиардера, покорившего модниц 10:28Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта 10:20Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену 10:15Участниками чемпионата в "Камень, ножницы, бумагу" на Тверском бульваре стали более 10 тысяч человек 09:46МГПУ организует летний фестиваль на крыше 06:35Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче 03:12Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть 00:17Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю 22:39Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино 20:57Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности 19:33ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране 18:2134 года назад вышел советский фильм "Гений" – роль мошенника изменила жизнь Александра Абдулова 17:43Мир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 17:14Народная принцесса: жизнь и наследие Дианы Спенсер – великой женщины своего времени 16:26На стало известного шоумена – с его уходом мир потерял яркую звезду телепередач 16:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране 16:19В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости" 16:08Схемы речных маршрутов в Москве изменились 15:12Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки 15:07Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников 14:59В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита" 14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным

"Я не хочу неприятностей": 90-летний отец серьезно поговорил с Агутиным
252

В Сочи стартовал VI cемейный форум Леонида Агутина. Концерты, лекции, мастер-классы, шахматный турнир, языковые школы – обширная программа тут продумана так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Открыл же форум концерт "Звезды хайпа", на котором благодаря "Русскому радио" спели кумиры тинейджеров. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами спросил Леонида Агутина, каким он сам был подростком.

"Я был тяжелым, но образованным, – улыбается Леонид Агутин. – В то время было модно быть хулиганом, но при этом когда ты плохо отвечал у доски, девочки на тебя не смотрели, тебя не признавали. Поэтому ты мог быть кем угодно, но обязан был все знать".

Фото: Дни.ру

В итоге в шоу-бизнесе у Агутина сложился имидж интеллектуала, скромного, образованного и порядочного артиста.

Фото: Дни.ру

На каких исполнителях формировался музыкальный вкус Леонида Агутина? "В ту пору просто не было так много музыки, как сегодня, – уверяет Заслуженный артист. – В ту пору мы слушали то, что можно было достать. Я любил The Rolling Stones и The Beatles, но мы зачастую даже не знали, как выглядят артисты! Ведь видео не было. И лишь по каким-то отдельным фотографиям понимали, что у музыкантов Запада длинные волосы и гитары".

Фото: Дни.ру

Вскоре после завершения форума в Сочи, Леониду Агутину исполнится 57 лет. "Скажу честно, я вообще не хотел праздновать день рождения, – признается музыкант. – Хотел откосить! Но отец (певец, композитор и поэт Николай Агутин, отметивший 90-летие – Прим. ред.) мне строго сказал... А же не хочу неприятностей – зачем мне это (улыбается). Тем более, это не мой праздник, а его! Поэтому мы будем делать это у меня на даче – выпивать и играть музыку".

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2025, 11:09
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войны
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю

Страна оплакивает звезду сериала "Каменская" – мир кино и театра понес тяжелую потерю
На 77-м году жизни не стало актера театра и кино Алексея Новицкого. Артист оставил светлую память и множество ярких ролей. О трагическом событии стало известно через официальный сайт московского театра "Сфера", где он работал более 20 лет.

"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн

"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн
В Сочи стартовал VI cемейный форум Леонида Агутина. Концерты, лекции, мастер-классы, шахматный турнир, языковые школы – обширная программа тут продумана так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. После каждого форума появляются удивительные истории успеха и жизненных перемен. А в этом году добра здесь особенно много! Скульптор Григорий Потоцкий – один из самых авторитетных в художественной среде.

Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант

Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант
На 65-м году жизни не стало известного якутского композитора и продюсера Валерия Шадрина. Сердце мэтра остановилось в реанимации Намской районной больницы.

Что нельзя делать 3 июля, в день памяти святого Мефодия, чтобы не испортить воспитание детей

Что нельзя делать 3 июля, в день памяти святого Мефодия, чтобы не испортить воспитание детей
3 июля традиционно отмечается день памяти святого Мефодия, епископа Патарского. Этот день в народе известен как День Мефодия Перепелятника, поскольку он связан с началом охоты на перепелов.

Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек

Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек
Давайте сегодня вспомним о советских фильмах 1940-х годов, в которых особое внимание привлекает один милый и женственный тренд – горошек. Этот узор всегда выглядел невероятно элегантно, добавляя шарм даже самым простым и строгим фасонам.

Выбор читателей

02/07СрдУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта 01/07ВтрУтрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино 02/07СрдТест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче 01/07ВтрМир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 02/07СрдДочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие 01/07ВтрСвадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности