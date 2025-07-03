"Решение всех проблем": скульптор Потоцкий называл быстрый способ прекращения войн

В Сочи стартовал VI cемейный форум Леонида Агутина. Концерты, лекции, мастер-классы, шахматный турнир, языковые школы – обширная программа тут продумана так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. После каждого форума появляются удивительные истории успеха и жизненных перемен. А в этом году добра здесь особенно много!

Скульптор Григорий Потоцкий – один из самых авторитетных в художественной среде. Он создал более 120 скульптур по всему миру. Есть теперь его работа и в Сочи. На курорте Красная поляна в день открытия форума Агутина появился "Одуванчик" – символ мира доброты.

Все дело в том, что Потоцкий – основатель и президент Международной академии доброты. Она работает уже 18 лет и делает наш, полный злобы и негатива мира, чуточку добрее.

"Человек только тогда человек, когда он добрый, – говорит Потоцкий. – Ведь почему в мире есть войны? Потому что мы еще не совсем добрые. А доброта – это решение всех проблем! Любая проблема – с родителям, друзьями, коллегами – должна решать по-доброму! Доброта не имеет границ. Наконец, доброта и благодарность – главный закон человечества. Через них и проявляется любовь. Любовь же – это Бог".

Стоит напомнить, что "Одуванчик" в Сочи стал 77-м. Эти символы добра есть уже в 36 странах – получается, что там уже есть кусочек России. По замыслу скульптора, это некий оберег нашей планеты. Кажется, что если установить такие работы по всему земному шару, то добра и света станет на нем больше.