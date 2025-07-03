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Четверг 3 июля

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Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу

Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу
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Советское кино – это не только захватывающие сюжеты и яркие персонажи, но и целая эпоха, запечатленная в деталях. Такие аксессуары, как шарфы и галстуки могли рассказать о герое больше, чем слова.

В строгих кабинетах, на шумных улицах или в уютных ресторанах герои советских фильмов носили галстуки, отражающие их характер, статус и дух времени. От узких и сдержанных до ярких и эксцентричных – каждый галстук был частью истории. В этом тесте мы предлагаем вам погрузиться в мир советского кинематографа и проверить, насколько хорошо вы помните культовых персонажей и их стиль. Сможете ли вы по фото угадать, из какого фильма герой?

Вопросы

1. Герой какого фильма носил этот шарф?

Фото: кадр из фильма

А. "12 стульев"

Б. "Служебный роман"

В. "Афоня"

2. В каком фильме герой носил такой галстук? Фото: кадр из фильма

А. "Семнадцать мгновений весны"

Б. "Служебный роман"

В. "12 стульев"

3. В каком фильме герой носил такой галстук?

Фото: кадр из фильма

А. "Мимино"

Б. "Служебный роман"

В. "Берегись автомобиля"

4. А в каком фильме у героя был такой галстук, помните?

Фото: кадр из фильма

А."Бриллиантовая рука"

Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

5. Помните, в каком фильме фигурирует такой галстук? Фото: кадр из фильма

А) "Кавказская А. "Кавказская пленница"

Б. "Любовь и голуби"

В. "Девчата"


Правильные ответы

1. А. "12 стульев"

2. А. "Семнадцать мгновений весны"

3. Б. " Служебный роман"

4. А. "Бриллиантовая рука"

5. Б. "Любовь и голуби"

5 правильных ответов – Вы настоящий мастер советского кино!

4 правильных ответа – Отличный результат, вы почти эксперт!

3 и меньше – Пересмотрите классику и попробуйте снова!

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2025, 16:22
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
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