Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу

В строгих кабинетах, на шумных улицах или в уютных ресторанах герои советских фильмов носили галстуки, отражающие их характер, статус и дух времени. От узких и сдержанных до ярких и эксцентричных – каждый галстук был частью истории. В этом тесте мы предлагаем вам погрузиться в мир советского кинематографа и проверить, насколько хорошо вы помните культовых персонажей и их стиль. Сможете ли вы по фото угадать, из какого фильма герой?
Вопросы
1. Герой какого фильма носил этот шарф?
А. "12 стульев"
Б. "Служебный роман"
В. "Афоня"
2. В каком фильме герой носил такой галстук?
А. "Семнадцать мгновений весны"
Б. "Служебный роман"
В. "12 стульев"
3. В каком фильме герой носил такой галстук?
А. "Мимино"
Б. "Служебный роман"
В. "Берегись автомобиля"
4. А в каком фильме у героя был такой галстук, помните?
А."Бриллиантовая рука"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию"
В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
5. Помните, в каком фильме фигурирует такой галстук?
А) "Кавказская А. "Кавказская пленница"
Б. "Любовь и голуби"
В. "Девчата"
Правильные ответы
1. А. "12 стульев"
2. А. "Семнадцать мгновений весны"
3. Б. " Служебный роман"
4. А. "Бриллиантовая рука"
5. Б. "Любовь и голуби"
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4 правильных ответа – Отличный результат, вы почти эксперт!
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