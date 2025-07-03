Тест: угадайте фильм с героем СССР по галстуку и шарфу

Всего одна фраза Достоевского, которая заставит вас пересмотреть отношение к человеку – задумайтесь

Федор Михайлович Достоевский – один из величайших русских писателей, чьи произведения проникают в самую глубину человеческой души. Среди множества его мыслей есть одна фраза, которая выделяется своей глубиной и универсальностью. Узнайте, почему именно эти слова так важны и как они могут повлиять на ваше восприятие мира. Почему слова Достоевского актуальны сегодня? Достоевский писал в XIX веке, но его мысли остаются живыми и в наши дни.