Звезды хайпа в Сочи: Серябкина в шубе довела до исступления отдыхающих на курорте в июле

"Звезды хайпа" – это свежий взгляд на современную музыку, яркие голоса и актуальные тренды, завоевавшие миллионы поклонников. Уникальная концепция, разработанная музыкальным продюсером Светланой Столповских пять лет назад, зарекомендовала себя как неизменно яркое событие, способное объединить самых разных людей. Именно этим концертом, который стал возможен благодаря "Русскому радио", открылся образовательный семейный форум Леонида Агутина на Красной поляне в Сочи.

На сцену выходили те, кого обожают подростки – блогеры, инфлюенсеры, молодые артисты и уже состоявшиеся звезды. Их треки становятся вирусными, поступки – громкими инфоповодами, а фразы – мемами.

Взять хотя бы Милану Стар, дочь актера "из Универа" и ведущего Виталия Гогунского. В свое время она училась петь у самой Примадонны, а потом поехала в большой гастрольный тур по России "10 лет на сцене", участвовала в шоу Первого канала "Лучше всех" и "Один в один!" И это при том что ей сейчас всего 15!

А вот Ольге Серябкиной уже 40. Она успела пройти, что называется, и Крым, и рым – пела в группе SEREBRO, выступала на "Евровидении". И все время меняла сценические имена – была Holy Molly, а теперь решила взять псевдоним SERYABKINA. "А почему бы и нет? – говорит артистка. – Практически через 20 лет после начала карьеры обычно поступают наоборот. Однако мне кажется правильным поступить именно так. Хочется просто что-то еще выпускать под брендом SERYABKINA, а тут как бы и "Ольга" мешает. Это логично, происходит полный ребрендинг".

Но при этом узнаваемый эпатажный внешний вид у SERYABKINA остался прежний. Она любит одеться так, как прежде люди не могли позволить себе и раздеться! В субтропическом Сочи в июле певица вышла на сцену в меховой шубе, накинутой на нижнее белье. "Я хотела надеть платье, но такое холодное лето, какого я и не помню, что взяла с собой на курорт шубу", – пояснила артистка. И вид ее, извивающейся на сцене в распахнутой шубе, довел до исступления курорт. А жизненная и очень философская песня Ольги со словами: "Душный, такой непослушный // И мы каждый раз на нервах и в край" добавила жару.

На фоне Серябкиной скромно и элегантно одетый Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, казался просто монахом у причастия. "Артур Пирожков – это праздник, это дети, это радость", – объяснил свой эстрадный образ артист. И пошел петь с детьми и их родителями хором суперхит: "Зацепила меня, соблазнила меня // До порога довела, а любви не дала".

Он недавно стал обладателем российского гражданства, и поэтому в Сочи его принимали особенно тепло – мол, он же теперь наш, родной, любимый.