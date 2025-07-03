Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек

Этот узор всегда выглядел невероятно элегантно, добавляя шарм даже самым простым и строгим фасонам. Горошек стал символом женственности и утонченности, и его можно было увидеть на многих экранах того времени.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сибиряки"
Б) "Три встречи"
В) "Мы с Урала"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Юность наших отцов"
Б) "Небеса"
В) "Горизонт"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "за счастьем"
Б) "Ваша знакомая"
В) "Небеса"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Встречный"
Б) "Большая земля"
В) "Пятый океан"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сердца четырех"
Б) "Музыкальная история"
В) "Девушка с гитарой"
Правильные ответы:
1. — А) "Сибиряки"
2. — Б) "Небеса"
3. — В) "Небеса"
4. — В) "Пятый океан"
5. — Б) "Музыкальная история"
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