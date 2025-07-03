Тест: угадайте кино из СССР по женскому платью в горошек

Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица"

Фильм "Матрица", вышедший в 1999 году, остается одной из самых культовых кинолент в истории благодаря своей уникальной эстетике. Спустя десятилетия после премьеры зрители продолжают находить в картине скрытые детали. И одна из них – намек на главный сюжетный поворот – предательство Сайфера, оказывается, все спрятано в одной из самых запоминающихся цитат фильма. Отсылка к "Волшебнику страны Оз" и ее значениеПосле того как Нео принимает красную таблетку, начинается его путешествие в реальный мир.