Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант

На 65-м году жизни не стало известного якутского композитора и продюсера Валерия Шадрина.

Сердце мэтра остановилось в реанимации Намской районной больницы. Это стало большой утратой для культурного сообщества Якутии.

У Валерия Филипповича не осталось близких родственников, и организацию похорон взял на себя коллектив Театра оперы и балета, где он трудился многие годы. Директор театра Владислав Левочкин выразил надежду, что друзья покойного помогут собрать средства для прощания.

Валерий Шадрин оставил значительное наследие в культуре Якутии. Он написал музыку к нескольким театральным постановкам.

Работы Валерия Щадрина:

1. "Лолита" по произведению Владимира Набокова

2. "Каштанка" Антона Чехова

3. "Сэвэки, основанный на эвенкийском фольклоре

Творчество мастера также включает партитуры для московских театров, такие как "Свет и тень Марты Грэхэм" и "Парфюмер", основанная на произведении Патрика Зюскинда. Одним из его самых значительных достижений стало создание государственного гимна Республики Саха (Якутия) на стихи известных якутских поэтов Саввы Тарасова и Михаила Тимофеева.

Кроме того, Валерий Шадрин проявил себя как успешный продюсер. Он организовал участие народного артиста России и Якутии Ивана Степанова в I Всероссийском конкурсе басов имени Федора Шаляпина, где Степанов завоевал I премию и золотую медаль в 1993 году. Также он сыграл важную роль в карьере Айталины Адамовой-Афанасьевой, которая стала лауреаткой I премии на XII международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве в 2002 году.

Шадрин активно занимался стажировками якутских оперных певцов с выдающимися музыкантами, такими как народный артист Грузии В. Чачава и американский концертмейстер И. Чичагов в Нью-Йорке.

Его вклад в развитие музыкального искусства был отмечен множеством наград.

Награды Валерия Щадрина:

1. "Лучший продюсер года России" (1996) — за постановку "Бориса Годунова»

2. Почетный член Дома-музея В.В. Набокова за создание музыки балета "Лолита"

3. Медаль Фонда Федота Потапова за проект "Реквием" Анны Ахматовой (2004)

Уход Валерия Шадрина — это не только утрата для его близких, но и огромная потеря для всего культурного сообщества Якутии. Его творчество продолжит жить в сердцах тех, кто ценит искусство и музыку.