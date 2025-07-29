Тест: “Не главный герой”. Узнайте советский фильм по его верному спутнику

За каждым великим героем часто стоит тот, кто подаст патроны, вовремя даст мудрый совет или просто разделит тяготы пути. Эти персонажи второго плана порой бывают настолько яркими и харизматичными, что крадут зрительские сердца и становятся не менее любимыми, чем протагонисты. Этот тест проверит, сможете ли вы узнать знаменитый фильм, основываясь лишь на описании его верного напарника или помощника.

Вопросы

1. Этот военный врач, джентльмен до мозга костей, является не только лучшим другом, но и преданным биографом гениального сыщика. Он восхищается его дедуктивным методом, но порой не поспевает за ходом его мыслей, что не мешает ему смело бросаться в любую авантюру.

А) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Сыщик"

2. Молодой, наивный студент-музыкант со скрипкой, который по чистой случайности оказался на пустынной планете вместе с прагматичным прорабом. Он постоянно паникует, но его идеализм и порядочность служат моральным компасом для его старшего товарища.

А) "Через тернии к звездам"

Б) "Кин-дза-дза!"

В) "Гостья из будущего"

3. Элегантный, модный и артистичный контрабандист, который должен был стать напарником главного героя в заграничной поездке. Однако из-за путаницы он становится его незадачливым антагонистом, постоянно попадая в комичные ситуации и напевая про остров невезения.

А) Жорж Милославский ("Иван Васильевич меняет профессию")

Б) Геннадий Козодоев ("Бриллиантовая рука")

В) Остап Бендер ("12 стульев")

4. Этот тихий, скромный и глубоко верующий пастор становится надежным помощником советского разведчика в самом сердце вражеского тыла. Рискуя жизнью, он помогает в выполнении секретной миссии, демонстрируя мужество и принципиальность.

А) Пастор Шлаг ("Семнадцать мгновений весны")

Б) Доктор Гаспар ("Три толстяка")

В) Профессор Плейшнер ("Семнадцать мгновений весны")

5. Молодой и неопытный красноармеец, приставленный к главному герою для охраны "гарема". Он наивно влюбляется в одну из девушек и трагически погибает от руки бандита, успев крикнуть своему командиру, что его жена — "хорошая, господин хороший".

А) Петруха ("Белое солнце пустыни")

Б) Яшка-цыган ("Неуловимые мстители")

В) Варавва ("Офицеры")

6. Умный, интеллигентный и принципиальный бывший фронтовой разведчик. Он становится напарником жесткого и опытного оперативника МУРа. Их споры о методах следствия ("вор должен сидеть в тюрьме" против "эры милосердия") составляют основу сюжета.

А) Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства")

Б) Володя Шарапов ("Место встречи изменить нельзя")

В) Алексей Трофимов ("Офицеры")

Ответы

А) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Классическое описание доктора Ватсона (в исполнении Виталия Соломина) — верного друга и летописца Шерлока Холмса.

Б) "Кин-дза-дза!". Речь о Гедеване Александровиче, "Скрипаче", который вместе с прорабом Машковым попал на планету Плюк.

Б) Геннадий Козодоев ("Бриллиантовая рука"). Персонаж Андрея Миронова, который по ошибке принял Семена Семеновича за своего напарника-контрабандиста и всю дорогу пытался заполучить его "бриллиантовую руку".

А) Пастор Шлаг ("Семнадцать мгновений весны"). Один из самых запоминающихся персонажей фильма, сыгранный Ростиславом Пляттом, который стал надежной опорой для Штирлица. Профессор Плейшнер был курьером и трагически погиб.

А) Петруха ("Белое солнце пустыни"). Юный красноармеец, помощник товарища Сухова. Его трагическая гибель от руки Абдуллы — один из самых драматичных моментов фильма.

Б) Володя Шарапов ("Место встречи изменить нельзя"). Молодой разведчик, ставший напарником Глеба Жеглова. Их дуэт и противостояние характеров — двигатель всего сериала.