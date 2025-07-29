Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 29 июля

14:03Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 13:50На Садовом кольце заменили 60% асфальта 13:45Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 13:25В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые 13:23Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд 13:16Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру 12:44Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения 12:25Радиоактивный Арктический сюрприз: что происходит на Новой Земле? 12:17Мир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства 11:54Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир" 11:43Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд" 11:29Молодая любовница одной выходкой подставила Тома Круза под удар бывшей жены 11:23Скоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион 11:16"Не трогайте Россию и проблем не будет!": Розенбаум посоветовал фон дер Ляйен не докапываться до русских 10:18Невосполнимая потеря: в 47 лет ушла яркая звезда бокса 09:54Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами 09:20Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве 08:38Не стало работавшего с Челентано великого композитора – мир потерял еще одного гения 06:43Что нельзя 29 июля, в Финогеев день, чтобы не испортить отношения с родными 03:18Омар Хайям прямо сказал, почему каждый второй мужчина после 45 лет изменит своей женщине 00:11Ушел из жизни заслуженный врач России – еще одна огромная потеря для отечественной медицины 00:0155-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина 20:55Тест: Галерея негодяев. Узнайте советский мультфильм по его злодею 20:34Андрей Воробьев рассказал о планах модернизировать 500 объектов теплоснабжения в Подмосковье 19:47Феномен "Стив" и огни апокалипсиса: что происходит с атмосферой Земли, и почему ученые молчат 19:43Секрет из аптеки за 30 рублей: натерла им окна и забыла о грязи на все лето 18:34После свадьбы самое главное помнить об этом – иначе счастья не видать: так считал еще Сократ 17:35Тест: узнай героя советского фильма по его первой фразе 16:51Хватит этого стыдиться: 11 поступков, которые больше не слабость, а ваша суперсила 16:17Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 15:20Перестаньте это делать после 40, и счастье само найдет вас: один мудрый совет Омара Хайяма, меняющий все 15:01Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать 14:40Разнообразие насекомых Лосиного Острова изучают с помощью разных ловушек 14:22На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки 14:06Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином 13:05Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто 12:59В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка 12:52Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд 12:40В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты 11:46Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете 11:34Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду 11:3445 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации 11:18На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы 11:05Прорыв в генетике: ученые нашли способ устранить причину синдрома Дауна 10:57Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 10:54Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 10:487 уморительных комедий, которые сделают ваш вечер незабываемым 10:28Участники фестиваля экстремальных водных видов спорта в Москве установили два мировых рекорда 10:16Не стало игравшего с Депардье культового актера – уход яркой звезды стал ударом для всех 10:075 фильмов о 90-х в России, которые стоит посмотреть
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина

Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина
136

Александр Сергеевич Пушкин – гений русской поэзии, чьи строки знают и любят миллионы. Сможете ли вы безошибочно продолжить знаменитые строки из "Евгения Онегина", "Зимнего утра" или "Пророка"? Погрузитесь в мир пушкинской поэзии, испытайте свои знания и вспомните любимые стихи! Каждый вопрос – это шанс почувствовать магию слова великого поэта. Вперед, к литературному путешествию.

1. Из стихотворения "Евгений Онегин": "Я помню чудное мгновенье..."

А. "Как мимолетное виденье"

Б. "Передо мной явилась ты"

В. "Любви я предался мечте"

2. Из стихотворения "Зимнее утро":"Мороз и солнце; день чудесный!..."

А. "Вставай, мой друг, пора вставать"

Б. "Пойдем гулять в морозный сад"

В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"

3. Из стихотворения "К Чаадаеву":"Любви, надежды, тихой славы..."

А. "Мы ждем с томленьем упованья"

Б. "Недолго нежил нас обман"

В. "Свободы сеятель пустынный"

4. Из стихотворения "Узник":"Сижу за решеткой в темнице сырой..."

А. "И вижу я вольные выси"

Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"

В. "Мой друг, туда летим с тобой"

5. Из стихотворения "Я вас любил...":"Я вас любил: любовь еще, быть может..."

А. "Но не хочу вас больше я любить"

Б. "В душе моей угасла не совсем"

В. "И сердце бьется в упоенье"

6. Из стихотворения "Пророк":"Духовной жаждою томим..."

А. "Я Бога глас услышал вдруг"

Б. "И ангел мне явился в славе"

В. "В пустыне мрачной я влачился"


Правильные ответы

  • 1. Б. "Передо мной явилась ты"
  • 2. В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"
  • 3. Б. "Недолго нежил нас обман"
  • 4. Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"
  • 5. Б. "В душе моей угасла не совсем"
  • 6. В. "В пустыне мрачной я влачился"


Результаты

  1. 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток Пушкина! Кажется, вы знаете его стихи наизусть!
  2. 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите поэзию Пушкина и хорошо помните его строки.
  3. 3 и меньше – Пора перечитать Пушкина и насладиться его гениальными произведениями еще раз!

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2025, 13:45
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики

Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир

Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир
Литературный мир понес невосполнимую утрату: во время отпуска в Италии на 71-м году жизни скончался поэт, публицист и переводчик. Трагедия произошла в Риме, где он получил травму. Его уход стал потрясением для поклонников поэзии и всех, кто ценил его вклад в мировую литературу. Ранние годы и начало творческого пути Режис Родригес Бонвичино родился в 1955 году в Сан-Паулу, крупнейшем мегаполисе Бразилии.

Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд

Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд
Китайские ученые совершили настоящий прорыв в лазерных технологиях, создав уникальный кристалл, который может изменить правила игры в военной и гражданской сферах. Новый материал, способный преобразовывать лазерные импульсы, обещает не только поражать спутники на орбите, но и находить применение в медицине и связи. Секрет сверхмощного кристалла В центре внимания — кристалл селенида бария-галлия (BGSe) диаметром 60 мм, самый крупный в мире.

Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру

Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру
Советское кино подарило зрителям множество шедевров. Однако некоторые фильмы, посвященные спорту, как правило, остались в тени. Давайте вспомним несколько таких лент, которые, возможно, не известны широкой аудитории, но заслуживают внимания.

Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения

Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения
Почетный гражданин Твери, чья жизнь стала символом мужества, стойкости и верности Родине, покинул этот мир 28 июля 2025 года, в день своего 102-летия. Его уход оставил невосполнимую пустоту в сердцах тех, кто знал его как фронтовика, участника ключевых сражений Великой Отечественной войны и человека, чья жизнь была примером служения долгу. Ранние годы и выбор пути Спартак Андреевич Сычев родился в 1923 году в Москве, в семье председателя суда.

Радиоактивный Арктический сюрприз: что происходит на Новой Земле?

Радиоактивный Арктический сюрприз: что происходит на Новой Земле?
Арктика всегда манила своей суровой красотой и загадками, скрытыми под толщей льда. Но последние новости с архипелага Новая Земля заставляют задуматься: ученые зафиксировали там рост природной радиоактивности. Уровень радона, радиоактивного газа, вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Что это значит для природы и человека? Почему растет радиоактивность? Согласно данным Уральского отделения РАН, повышение уровня радона связано с таянием вечной мерзлоты.

Выбор читателей

28/07ПндУшел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 27/07ВскЕсли хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 28/07ПндКоньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 28/07ПндДаже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 28/07ПндПроклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 27/07ВскПесни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"