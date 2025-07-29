Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин – гений русской поэзии, чьи строки знают и любят миллионы. Сможете ли вы безошибочно продолжить знаменитые строки из "Евгения Онегина", "Зимнего утра" или "Пророка"? Погрузитесь в мир пушкинской поэзии, испытайте свои знания и вспомните любимые стихи! Каждый вопрос – это шанс почувствовать магию слова великого поэта. Вперед, к литературному путешествию.

1. Из стихотворения "Евгений Онегин": "Я помню чудное мгновенье..."

А. "Как мимолетное виденье"

Б. "Передо мной явилась ты"

В. "Любви я предался мечте"

2. Из стихотворения "Зимнее утро":"Мороз и солнце; день чудесный!..."

А. "Вставай, мой друг, пора вставать"

Б. "Пойдем гулять в морозный сад"

В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"

3. Из стихотворения "К Чаадаеву":"Любви, надежды, тихой славы..."

А. "Мы ждем с томленьем упованья"

Б. "Недолго нежил нас обман"

В. "Свободы сеятель пустынный"

4. Из стихотворения "Узник":"Сижу за решеткой в темнице сырой..."

А. "И вижу я вольные выси"

Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"

В. "Мой друг, туда летим с тобой"

5. Из стихотворения "Я вас любил...":"Я вас любил: любовь еще, быть может..."

А. "Но не хочу вас больше я любить"

Б. "В душе моей угасла не совсем"

В. "И сердце бьется в упоенье"

6. Из стихотворения "Пророк":"Духовной жаждою томим..."

А. "Я Бога глас услышал вдруг"

Б. "И ангел мне явился в славе"

В. "В пустыне мрачной я влачился"





Правильные ответы

1. Б. "Передо мной явилась ты"

2. В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"

3. Б. "Недолго нежил нас обман"

4. Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"

5. Б. "В душе моей угасла не совсем"

6. В. "В пустыне мрачной я влачился"





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