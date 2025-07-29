Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина

1. Из стихотворения "Евгений Онегин": "Я помню чудное мгновенье..."
А. "Как мимолетное виденье"
Б. "Передо мной явилась ты"
В. "Любви я предался мечте"
2. Из стихотворения "Зимнее утро":"Мороз и солнце; день чудесный!..."
А. "Вставай, мой друг, пора вставать"
Б. "Пойдем гулять в морозный сад"
В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"
3. Из стихотворения "К Чаадаеву":"Любви, надежды, тихой славы..."
А. "Мы ждем с томленьем упованья"
Б. "Недолго нежил нас обман"
В. "Свободы сеятель пустынный"
4. Из стихотворения "Узник":"Сижу за решеткой в темнице сырой..."
А. "И вижу я вольные выси"
Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"
В. "Мой друг, туда летим с тобой"
5. Из стихотворения "Я вас любил...":"Я вас любил: любовь еще, быть может..."
А. "Но не хочу вас больше я любить"
Б. "В душе моей угасла не совсем"
В. "И сердце бьется в упоенье"
6. Из стихотворения "Пророк":"Духовной жаждою томим..."
А. "Я Бога глас услышал вдруг"
Б. "И ангел мне явился в славе"
В. "В пустыне мрачной я влачился"
Правильные ответы
- 1. Б. "Передо мной явилась ты"
- 2. В. "Еще ты дремлешь, друг прелестный"
- 3. Б. "Недолго нежил нас обман"
- 4. Б. "Вскормленный в неволе орел молодой"
- 5. Б. "В душе моей угасла не совсем"
- 6. В. "В пустыне мрачной я влачился"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток Пушкина! Кажется, вы знаете его стихи наизусть!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите поэзию Пушкина и хорошо помните его строки.
- 3 и меньше – Пора перечитать Пушкина и насладиться его гениальными произведениями еще раз!