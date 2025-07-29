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Вторник 29 июля

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Вечная память: что творится на могиле погибшей в автоаварии красавицы-жены футболиста Малафеева

Вечная память: что творится на могиле погибшей в автоаварии красавицы-жены футболиста Малафеева
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Дорогу к этому захоронению покажет каждый на Смоленском кладбище Петербурга. Могила первой жены футболиста и бизнесмена Вячеслава Малафеева выделяется и красотой памятника, и местоположением. А главное, трагедией, которая случилась с молодой и красивой женщиной. Корреспондент "Дни.ру" принес цветы к гранитному постаменту.

17 ноября 2001 года Вячеслав Малафеев женился на Марине Безбородовой. Через два года у них родилась дочь Ксюша, а еще через три на свет появился сын Максим. Это была образцовая семья – Марина взяла на себя заботы не только о семейной очаге, но и стала фактически пресс-секретарем своего знаменитого супруга.

Муж баловал красавицу Марину – подарил ей Infinity FX35 и синий Bentley. Именно в этой машине и оборвалась жизнь супруги футболиста... В 5.30 утра 17 марта 2011-го Марина возвращалась с вечеринки. На Приморском шоссе Петербурга дорогая машина влетела в рекламный щит с надписью "Большие надежды". Авто перевернулось – 37-летняя жена Малафеева погибла на месте...

Похоронили Марину возле храма Смоленской Иконы Божьей Матери. Здесь до сих пор часто бывают поклонники "Зенита", хотя Вячеслав Малафеев давно уже не играет и даже ушел в бизнес. Через год после гибели – в мае 2012-го – на могиле был установлен памятник – точная по всем параметрам копия самой Марины. Она запечатлена в длинном платье с палантином на плечах.

Фото: Дни.ру

Могила Марины Малафеевой содержится в идеальном порядке. Тут всегда есть живые цветы – ярко-желтые и белые хризантемы. Их ведь любила Марина при жизни... Вечная память!

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29 июля 2025, 14:11
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

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