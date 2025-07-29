Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир

Литературный мир понес невосполнимую утрату: во время отпуска в Италии на 71-м году жизни скончался поэт, публицист и переводчик. Трагедия произошла в Риме, где он получил травму. Его уход стал потрясением для поклонников поэзии и всех, кто ценил его вклад в мировую литературу.

Ранние годы и начало творческого пути

Режис Родригес Бонвичино родился в 1955 году в Сан-Паулу, крупнейшем мегаполисе Бразилии. В 1978 году он окончил юридический факультет Университета Сан-Паулу, но его истинным призванием стала поэзия. Первые стихи он начал публиковать в середине 1970-х годов, еще будучи студентом. Его ранние работы, такие как Bicho Papel (1975) и Régis Hotel (1978), отличались экспериментальным подходом, сочетавшим элементы поп-культуры, юмора и визуальной поэзии.

Литературная карьера

Творчество Бонвичино выделялось уникальным сочетанием лиризма и социальной критики, отражая сложные реалии городской жизни в Сан-Паулу. Его поэзия, пропитанная духом постконкретизма, получила международное признание и была переведена на английский, испанский, французский, датский и китайский языки. Книги поэта публиковались в США, Европе и Китае, закрепив за ним статус одного из ведущих бразильских авторов современности.

Ключевые достижения Режиса Бонвичино

Публикация дебютных сборников Bicho Papel (1975) и Régis Hotel (1978) в авторских изданиях.

Выпуск знаковых книг, таких как 33 Poemas (1990), удостоенной премии Жабути в 1991 году, и Estado Crítico (2013).

Редакторская работа над антологией Nothing the Sun Could Not Explain (1997), представившей бразильскую поэзию мировой аудитории.

Основание и руководство журналами Poesia em G» и «Sibila, ставшими важными платформами для бразильских и международных авторов.

Вклад в перевод и публицистику

Помимо поэзии, Бонвичино активно занимался переводами, знакомя бразильских читателей с произведениями таких авторов, как Жюль Лафорг, Оливерио Хирондо, Роберт Крили и Чарльз Бернстайн. Его переводы отличались глубоким пониманием оригинала и тонким чувством языка. Как публицист, он сотрудничал с ведущими изданиями, такими как Folha de S. Paulo и Jornal da Tarde, а также основал журнал Sibila совместно с американским поэтом Чарльзом Бернстайном, укрепив диалог между бразильской и мировой литературой.

Последние годы и наследие

Последний сборник Бонвичино, Estado Crítico (2013), получил высокую оценку критиков за бескомпромиссную рефлексию о кризисе современной поэзии и жизни в мегаполисе. Как отметил критик Алсир Пекора, его стихи занимают самые враждебные улицы метрополии, создавая мощную критику урбанистической реальности. В 2022 году вышел сборник A Nova Utopia, где поэт посвятил ряд стихов своей дочери Бруне, ушедшей из жизни в 2018 году, что стало личной трагедией, глубоко повлиявшей на его творчество.

Бонвичино также был страстным поклонником итальянского неореализма и футбола, поддерживая клуб Палмейрас, основанный итальянскими иммигрантами в Сан-Паулу. Его поездка в Рим была связана с желанием посетить места, вдохновленные фильмами Росселлини и Пазолини.

Человек и его след в истории

Режис Бонвичино запомнился как неутомимый новатор, чья поэзия сочетала интеллектуальную глубину и эмоциональную интенсивность. Его дружба с такими авторами, как Паулу Лемински, и сотрудничество с международными поэтами укрепили его репутацию как моста между культурами. Причина ухода из жизни — падение в Риме. Прощание с поэтом состоялось в Италии, где он находился с семьей. Его наследие, от стихов до переводов и журналов, продолжит вдохновлять читателей и авторов по всему миру.