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Вторник 29 июля

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Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения

Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения
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Почетный гражданин Твери, чья жизнь стала символом мужества, стойкости и верности Родине, покинул этот мир 28 июля 2025 года, в день своего 102-летия. Его уход оставил невосполнимую пустоту в сердцах тех, кто знал его как фронтовика, участника ключевых сражений Великой Отечественной войны и человека, чья жизнь была примером служения долгу.

Ранние годы и выбор пути

Спартак Андреевич Сычев родился в 1923 году в Москве, в семье председателя суда. Имя, данное ему отцом, отражало любовь к спорту и дух борьбы. С юных лет он мечтал о военной карьере. В 1941 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, он поступил в артиллерийско-техническое училище в Ленинграде. Начало войны застало его в городе на Неве, где он узнал о вторжении врага, слушая объявление по репродуктору.

На фронтах Великой Отечественной

Военная служба Сычева началась в 1942 году, когда он, будучи воентехником второго ранга, оказался в составе 129-й отдельной бригады под Ржевом. Его первая боевая награда, медаль «За боевые заслуги», была вручена после артиллерийской дуэли, где он проявил находчивость, устранив поломку орудия подручными средствами и заменив погибших товарищей на позициях.

Ключевые сражения и подвиги

  • Участие в Ржевской битве, где он пережил кровопролитные бои.
  • Курская битва, отмеченная масштабом подготовки и ожесточенностью боев.
  • Форсирование Днепра и освобождение Киева, где его по ошибке записали в погибшие, отправив похоронку матери.
  • Взятие Берлина в составе 3-й гвардейской танковой армии, где он оставил свои автографы на Рейхстаге и Бранденбургских воротах.
  • Встреча Победы в Праге, ознаменовавшая конец войны.

Послевоенная жизнь

После войны Спартак Андреевич окончил военную юридическую академию в Москве. Его карьера включала работу следователем и военным прокурором. В 1962 году он встретил свою жену Галину, с которой прожил всю жизнь. Их знакомство началось с трогательной истории помощи с дыней и арбузом в поезде. С 1973 по 1978 годы он возглавлял военную прокуратуру в Калинине (ныне Тверь), преподавал в местном университете и работал на Тверском вагонзаводе, где был удостоен записи в Книгу почета.

Вклад в историю и память

Сычев внес значительный вклад в присвоение Твери звания «Город воинской славы», участвовал в сборе материалов и присутствовал на церемонии вручения награды в Кремле. В 2020 году он стал почетным гостем на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Его заслуги отмечены множеством наград, включая.

  • Орден Почета (2020).
  • Орден За заслуги перед Отечеством IV степени (2023).
  • Медали За боевые заслуги», «За взятие Берлина, За Победу над Германией.
  • Орден Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды.
  • Почетный знак губернатора Крест святого Михаила Тверского.

Человек с большим сердцем

Спартак Андреевич запомнился не только как герой войны, но и как человек с открытой душой. Его любовь к жизни, чувство юмора и умение рассказывать истории делали его душой компании. Причина его ухода не разглашается, но его наследие останется в памяти близких, друзей и всех, кто ценит подвиг поколения победителей.

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29 июля 2025, 12:44
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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