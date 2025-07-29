Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения

Почетный гражданин Твери, чья жизнь стала символом мужества, стойкости и верности Родине, покинул этот мир 28 июля 2025 года, в день своего 102-летия. Его уход оставил невосполнимую пустоту в сердцах тех, кто знал его как фронтовика, участника ключевых сражений Великой Отечественной войны и человека, чья жизнь была примером служения долгу.

Ранние годы и выбор пути

Спартак Андреевич Сычев родился в 1923 году в Москве, в семье председателя суда. Имя, данное ему отцом, отражало любовь к спорту и дух борьбы. С юных лет он мечтал о военной карьере. В 1941 году, перед самым началом Великой Отечественной войны, он поступил в артиллерийско-техническое училище в Ленинграде. Начало войны застало его в городе на Неве, где он узнал о вторжении врага, слушая объявление по репродуктору.

На фронтах Великой Отечественной

Военная служба Сычева началась в 1942 году, когда он, будучи воентехником второго ранга, оказался в составе 129-й отдельной бригады под Ржевом. Его первая боевая награда, медаль «За боевые заслуги», была вручена после артиллерийской дуэли, где он проявил находчивость, устранив поломку орудия подручными средствами и заменив погибших товарищей на позициях.

Ключевые сражения и подвиги

Участие в Ржевской битве, где он пережил кровопролитные бои.

Курская битва, отмеченная масштабом подготовки и ожесточенностью боев.

Форсирование Днепра и освобождение Киева, где его по ошибке записали в погибшие, отправив похоронку матери.

Взятие Берлина в составе 3-й гвардейской танковой армии, где он оставил свои автографы на Рейхстаге и Бранденбургских воротах.

Встреча Победы в Праге, ознаменовавшая конец войны.

Послевоенная жизнь

После войны Спартак Андреевич окончил военную юридическую академию в Москве. Его карьера включала работу следователем и военным прокурором. В 1962 году он встретил свою жену Галину, с которой прожил всю жизнь. Их знакомство началось с трогательной истории помощи с дыней и арбузом в поезде. С 1973 по 1978 годы он возглавлял военную прокуратуру в Калинине (ныне Тверь), преподавал в местном университете и работал на Тверском вагонзаводе, где был удостоен записи в Книгу почета.

Вклад в историю и память

Сычев внес значительный вклад в присвоение Твери звания «Город воинской славы», участвовал в сборе материалов и присутствовал на церемонии вручения награды в Кремле. В 2020 году он стал почетным гостем на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Его заслуги отмечены множеством наград, включая.

Орден Почета (2020).

Орден За заслуги перед Отечеством IV степени (2023).

Медали За боевые заслуги», «За взятие Берлина, За Победу над Германией.

Орден Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды.

Почетный знак губернатора Крест святого Михаила Тверского.

Человек с большим сердцем

Спартак Андреевич запомнился не только как герой войны, но и как человек с открытой душой. Его любовь к жизни, чувство юмора и умение рассказывать истории делали его душой компании. Причина его ухода не разглашается, но его наследие останется в памяти близких, друзей и всех, кто ценит подвиг поколения победителей.