Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд

Китайские ученые совершили настоящий прорыв в лазерных технологиях, создав уникальный кристалл, который может изменить правила игры в военной и гражданской сферах. Новый материал, способный преобразовывать лазерные импульсы, обещает не только поражать спутники на орбите, но и находить применение в медицине и связи.

Секрет сверхмощного кристалла

В центре внимания — кристалл селенида бария-галлия (BGSe) диаметром 60 мм, самый крупный в мире. Его уникальность заключается в способности преобразовывать частоту лазерных импульсов ближнего инфракрасного диапазона в средний и дальний спектр. Это позволяет лазеру преодолевать атмосферные преграды, такие как облачность, сохраняя мощность и точность.

Создание такого кристалла — задача не из легких. Чем больше кристалл, тем выше риск дефектов и загрязнений, снижающих его эффективность. Китайские исследователи решили эту проблему, разработав технологию выращивания сверхчистого материала без изъянов.

Как это работает?

Процесс создания кристалла включает несколько ключевых этапов.

Подготовка материалов: сверхчистые селен, барий и галлий помещают в кварцевые трубки в вакууме.

Зональный отжиг: материалы расплавляют, удаляя примеси, после чего они кристаллизуются в холодной зоне печи.

Точный контроль: строгие параметры температуры и времени обеспечивают идеальную структуру кристалла.

Полученные кристаллы размером 10 × 10 × 50 мм выдерживают лазерные импульсы мощностью до 550 МВт на квадратный сантиметр — это рекордный показатель.

Зачем это нужно?

Новый кристалл открывает двери для создания боевых лазеров, способных поражать спутники на низкой орбите. Это особенно актуально в эпоху космических сетей, таких как системы навигации и передачи данных. В прошлом подобные технологии тестировались в рамках американской программы Звездных войн, но тогда они столкнулись с ограничениями оптических систем. Китайский прорыв устраняет эти барьеры.

Помимо военного применения, технология обещает быть полезной в гражданских сферах:

Медицина: точные лазеры для хирургии и диагностики.

Связь: беспроводные системы с высокой пропускной способностью.

Китайские ученые хранили разработку в секрете около пяти лет, и только в июле 2025 года мир узнал о прорыве. Это открытие не только подтверждает технологическое лидерство Китая, но и задает новые стандарты в создании мощных лазеров. Вопрос лишь в том, как скоро эти технологии изменят нашу жизнь — от космоса до операционных.