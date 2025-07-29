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Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд

Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд
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Китайские ученые совершили настоящий прорыв в лазерных технологиях, создав уникальный кристалл, который может изменить правила игры в военной и гражданской сферах. Новый материал, способный преобразовывать лазерные импульсы, обещает не только поражать спутники на орбите, но и находить применение в медицине и связи.

Секрет сверхмощного кристалла

В центре внимания — кристалл селенида бария-галлия (BGSe) диаметром 60 мм, самый крупный в мире. Его уникальность заключается в способности преобразовывать частоту лазерных импульсов ближнего инфракрасного диапазона в средний и дальний спектр. Это позволяет лазеру преодолевать атмосферные преграды, такие как облачность, сохраняя мощность и точность.

Создание такого кристалла — задача не из легких. Чем больше кристалл, тем выше риск дефектов и загрязнений, снижающих его эффективность. Китайские исследователи решили эту проблему, разработав технологию выращивания сверхчистого материала без изъянов.

Как это работает?

Процесс создания кристалла включает несколько ключевых этапов.

  • Подготовка материалов: сверхчистые селен, барий и галлий помещают в кварцевые трубки в вакууме.
  • Зональный отжиг: материалы расплавляют, удаляя примеси, после чего они кристаллизуются в холодной зоне печи.
  • Точный контроль: строгие параметры температуры и времени обеспечивают идеальную структуру кристалла.
  • Полученные кристаллы размером 10 × 10 × 50 мм выдерживают лазерные импульсы мощностью до 550 МВт на квадратный сантиметр — это рекордный показатель.

Зачем это нужно?

Новый кристалл открывает двери для создания боевых лазеров, способных поражать спутники на низкой орбите. Это особенно актуально в эпоху космических сетей, таких как системы навигации и передачи данных. В прошлом подобные технологии тестировались в рамках американской программы Звездных войн, но тогда они столкнулись с ограничениями оптических систем. Китайский прорыв устраняет эти барьеры.

  • Помимо военного применения, технология обещает быть полезной в гражданских сферах:
  • Медицина: точные лазеры для хирургии и диагностики.
  • Связь: беспроводные системы с высокой пропускной способностью.

Китайские ученые хранили разработку в секрете около пяти лет, и только в июле 2025 года мир узнал о прорыве. Это открытие не только подтверждает технологическое лидерство Китая, но и задает новые стандарты в создании мощных лазеров. Вопрос лишь в том, как скоро эти технологии изменят нашу жизнь — от космоса до операционных.

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29 июля 2025, 13:23
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Фоторепортаж

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