Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру

Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир

Литературный мир понес невосполнимую утрату: во время отпуска в Италии на 71-м году жизни скончался поэт, публицист и переводчик. Трагедия произошла в Риме, где он получил травму. Его уход стал потрясением для поклонников поэзии и всех, кто ценил его вклад в мировую литературу. Ранние годы и начало творческого пути Режис Родригес Бонвичино родился в 1955 году в Сан-Паулу, крупнейшем мегаполисе Бразилии.