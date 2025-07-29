Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру

Давайте вспомним несколько таких лент, которые, возможно, не известны широкой аудитории, но заслуживают внимания. Попробуйте угадать эти картины по одному кадру с профессиональными спортсменами.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сотвори бой"
Б) "Идущие за горизонт"
В) "Кортик"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Легкая вода"
Б) "Все решает мгновение"
В) "Соперницы" +
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сын чемпиона"
Б) "Право на прыжок"
В) "Путешествие в молодость"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Такая жесткая игра – хоккей"
Б) "Штрафной удар"
В) "Хоккейные игры"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Вторая попытка Виктора Крохина"
Б) "Тройка"
В) "Хоккеисты"
Правильные ответы:
1. — А) "Сотвори бой"
2. — А) "Сотвори бой"
3. — А) "Сын чемпиона"
4. — А) "Такая жесткая игра – хоккей"
5. — Б) "Тройка"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!