"Не трогайте Россию и проблем не будет!": Розенбаум посоветовал фон дер Ляйен не докапываться до русских

У Александра Розенбаума есть давняя традиция – выступать в родном Санкт-Петербурге в День военно-морского флота 27 июля. День доблести, славы, отваги и мужества. День настоящих патриотов, как и сам музыкант. Корреспондент "Дни.ру" побывал в БКЗ "Октябрьский".

Особые слова благодарности со сцены звучали тем, кто сегодня, по словам Александра Яковлевича, "в боевых частях, боевых зонах оберегает нашу Родину от покусительства на ее величие, на ее историческую славу".

Розенбаум признался, что очень дорожит тем, что военные медики ему доверяют и оказывает уважение, привозя к нему на концерты находящихся на излечении товарищей. Ведь его собственный отец – врач-уролог Яков Розенбаум – всю Великую Отечественную прошел как фельдшер арт-дивизиона – вытаскивал на себе людей с поля боя, имел множество наград. И в зале на концерте тоже присутствовал герой, который в наши дни вынес из зоны боевых действий более тысячи человек. Были на концерте и солдаты, которые сейчас восстанавливаются после ранений. Зал встретил героев продолжительными аплодисментами. "Спасибо вам, мужики!" – сказал артист со сцены.

Прочел он и емкие, глубокие, такие нужные сегодня стихи. Через них он обратился к известной своей антирусской риторикой и русофобством главе Еврокомиссии и бывшему министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен:

Как бы им не нравилось, как бы не тошнило,

Но никому не справиться с русской силой.

Поп встречал с добром, с кадилом, белыми дымами,

Но тем кто с камнем заходил к нам – зубы обломали.

Не возможно объяснить, это надо чувствовать.

На хоругви Бог и с ним – люд плечом к плечу стоял.

Да Цусима, Минск и Ржев – всякое бывало,

Но дальше начиналась жесть, ярость просыпалась.

Неприятно, понимаю, но с Чудского озера

И до девятого до мая ржавая коррозия

Не могла сожрать борта корабля, что верует.

И не надо фон дер Ляйен меряться размерами!

И вообще не вам крестоносцам рассуждать о любви по праву.

Это ваши люди Урсула, складировали наши косы

Срезанные у еврейских девочек в Биркенау.

Это вы прикрываясь Иисусом жгли в печах до шестнадцатилетних.

Так что хватит фрау докапывать русских.

Еще живы вашими фонами наши не добитые дети

Ангел черный, белый, синий, да всех Господь рассудит,

Вы не трогайте Россию и проблем не будет!