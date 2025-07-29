Мир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства

28 июля 2025 года мир потерял одного из своих самых ярких современных художников. В возрасте 66 лет в своей мастерской от внезапной остановки сердца скончался выдающийся представитель движения Новый лес, чьи красочные и экспрессивные полотна покорили мир. Его уход оставил невосполнимую пустоту в искусстве, но его творческое наследие продолжит вдохновлять поколения.

Ранние годы и становление

Родившийся в 1959 году в Граце, он с юности проявлял страсть к искусству. Переехав в Вену, он учился в Венском университете прикладных искусств под руководством Герберта Таскиля и Петера Вайбеля. В 1980-х годах, в эпоху, которую он сам называл благоприятной, художник стал частью движения Новые дикари вместе с Хубертом Шмаликсом, Эрвином Богачем и Хубертом Шайблом. Их беззаботный, полный радости стиль живописи вернул искусству кисти новую жизнь, несмотря на господство концептуального и медиаискусства.

Творческий путь

Его работы, отличающиеся яркими цветами, пастозной манерой и крупными форматами, создавали завораживающую атмосферу, балансирующую между абстракцией и предметностью. Горы, реки, леса и животные, особенно гиены и кошки, стали ключевыми мотивами его творчества. Он говорил: Я провидец гор, а не альпинист, подчеркивая внутренний, почти мистический подход к изображению природы.

Знаковые вехи карьеры

1989 год: Участие в биеннале в Сан-Паулу, где его работы привлекли международное внимание.

1992 год: Выставка «Документа» в Касселе, укрепившая его репутацию.

2007 год: Представление Австрии на Венецианской биеннале, где его светящиеся полотна заполнили павильон Гофмана.

2020 год: Одновременные выставки в Бельведере 21, Кунстхаусе Граца и Галле фюр Кунст Штирии, ставшие долгожданной ретроспективой его творчества.

2025 год: Выставка Штирия на Хельденплац в Вене, где его красно-зеленый рельеф стал центральным элементом павильона.

Его произведения хранятся в престижных коллекциях, включая Центр Помпиду в Париже, Альбертину в Вене и Музей королевы Софии в Мадриде. С 2004 по 2019 год он преподавал в Дюссельдорфской академии художеств, передавая свой опыт новым поколениям.

Последние дни

Всего за несколько дней до смерти художник обсуждал с Хельмутом Райнишем из галереи Reinisch Contemporary планы новой выставки, полный творческой энергии. Его внезапный уход в воскресенье, 27 июля 2025 года, стал шоком для коллег и поклонников. Как отметил Райниш, он ушел в своей мастерской — месте, где рождались его шедевры.

Наследие и признание

Его творчество, радикально романтичное и бескомпромиссно честное, переосмыслило современную живопись. Директор Бельведера Стелла Роллиг отметила: Его картины очаровывали с первого взгляда, а его дружба была бесценным даром. Художник был удостоен Большой австрийской государственной премии — высшей награды за вклад в искусство.

Австрия скорбит по своему провидцу гор, чьи полотна навсегда останутся маяком в мире искусства. Его работы продолжат говорить о свете, ветре и природе, запечатленных в ярких красках и смелых мазках.