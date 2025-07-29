Скоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион

28 июля 2025 года мир потерял легендарного спортсмена, олимпийского чемпиона и бронзового призера Олимпийских игр. Он скончался в возрасте 94 лет, не дожив всего несколько месяцев до своего 95-летия. Его уход стал тяжелой утратой для спорта, оставив яркий след в истории водного поло и национальной спортивной культуры.

Ранние годы и начало карьеры

Сальваторе Джонта родился 22 декабря 1930 года в Формии, провинция Латина. С юных лет он проявлял страсть к спорту, сочетая плавание и водное поло. Его талант и упорство быстро привели его в профессиональный спорт, где он стал одной из ключевых фигур итальянской сборной по водному поло.

Спортивные достижения

Джонта вошел в историю как один из героев Сеттебелло — легендарной итальянской команды по водному поло. Его карьера отмечена выдающимися достижениями на международной арене.

1952 год: Бронзовая медаль на Олимпийских играх в Хельсинки. Сальваторе сыграл два матча, продемонстрировав высокий уровень мастерства.

1954 год: Бронзовая медаль на чемпионате Европы, укрепившая его репутацию как надежного игрока.

1960 год: Золотая медаль на Олимпийских играх в Риме. Джонта внес значительный вклад, сыграв два матча и забив два гола, что помогло Италии впервые стать олимпийским чемпионом по водному поло на домашней арене.

Большую часть своей карьеры Джонта провел в клубе Лацио, где он завоевал титул чемпиона Италии (скудетто). Также он выступал за Либертас Рома и Стурлу, демонстрируя универсальность и преданность спорту.

Награды и признание

Сальваторе Джонта был удостоен множества наград за свои заслуги. Ему вручили Золотой ошейник за спортивные достижения — высшую награду CONI, а также звание Командора Республики за вклад в развитие итальянского спорта. После завершения игровой карьеры он занимал различные должности в Национальном олимпийском комитете Италии (CONI) с 1976 по 1997 год, а также был президентом Ассоциации спортсменов-стажеров Лацио.

Наследие

Джонта был не только выдающимся спортсменом, но и человеком, чья преданность водному поло и спорту в целом вдохновляла окружающих. Его вклад в успехи Сеттебелло и клуба Лацио останется в памяти болельщиков и коллег. Федерация плавания Италии (FIN) выразила глубокие соболезнования, отметив, что Сальваторе Джонта был примером стойкости и профессионализма.

Сальваторе Джонта ушел из жизни 28 июля 2025 года в Милане. Его наследие продолжает жить в истории итальянского водного поло, вдохновляя новые поколения спортсменов.