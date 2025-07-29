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Вторник 29 июля

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Невосполнимая потеря: в 47 лет ушла яркая звезда бокса

Невосполнимая потеря: в 47 лет ушла яркая звезда бокса
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28 июля 2025 года мир потерял одну из самых ярких звезд бокса. Легендарная спортсменка, шестикратная чемпионка мира, скончалась в возрасте 47 лет в больнице от последствий ишемического инсульта. Ее уход стал невосполнимой утратой для мирового спорта, оставив после себя наследие, которое будет вдохновлять поколения.

Ранние годы и путь к рингу

Алехандра Оливерас родилась в провинции Жужуй, Аргентина. С юных лет она проявляла невероятную силу духа и целеустремленность. Ее профессиональная карьера началась в 2005 году, и уже через год она заявила о себе, завоевав титул чемпиона мира. Оливерас стала символом упорства, доказав, что женщина может доминировать в таком жестком спорте, как бокс.

Блистательная карьера

За свою карьеру Алехандра провела 37 боев, одержав 32 победы, из которых большинство — нокауты. Ее агрессивный стиль и стремление к ярким победам сделали ее легендой. Она завоевала шесть титулов чемпиона мира в разных весовых категориях, что поставило ее в один ряд с величайшими боксерами мира. Знаковые достижения.

  • 2006 год: Титул чемпиона мира в весе супергалло по версии WBC в бою с Джеки Нава в Тихуане — историческая победа для аргентинского женского бокса.
  • 2011 год: Пояс WBA в весе пера после победы над Лилианой Палмерой.
  • 2012 год: Титул WBO в весе пера, который она защищала пять раз.
  • 2013 год: Пояс WBC в легком весе, завоеванный нокаутом в бою с Лели Флорес.
  • 2017 и 2019 годы: Два титула WPC в боях с Лесли Моралес.
  • 2013 и 2017 годы: Включение в Книгу рекордов Гиннесса за четыре, а затем пять чемпионских поясов.

Ее бой 2019 года стал историческим: впервые женщина-боксер провела поединок из 12 раундов по три минуты, бросив вызов стандартам женского бокса.

Легендарные бои

Карьера Оливерас изобиловала знаковыми поединками. Ее дебют в 2005 году против Марии Потенцы в Кордове положил начало триумфальному пути. Бой 2006 года с Джеки Нава принес ей первый мировой титул. В 2008 году она встретилась с Марселой Акуньей в Luna Park — поединок, который вошел в анналы аргентинского бокса. В 2013 году нокаут Лели Флорес подтвердил ее способность побеждать даже более крупных соперниц.

Борьба за равенство

Алехандра не только блистала на ринге, но и отстаивала права женщин в спорте. Она открыто говорила о гендерной дискриминации, низких гонорарах и отсутствии поддержки для женщин-боксеров. Оливерас призывала к равным правилам для мужских и женских боев, выступала за пенсии и страховку для спортсменок, но часто оставалась одинокой в своей борьбе. Ее критика Аргентинской федерации бокса привела к переходу в WPC в 2017 году.

Дисциплина и характер

Оливерас была примером невероятной дисциплины. Она вставала в четыре утра, пробегала 15 километров, тренировалась в боксе, плавании и тяжелой атлетике, придерживалась строгой диеты и не употребляла алкоголь с 20 лет. Ее физическая форма поражала: за почти 100 боев, включая любительские, она ни разу не была нокаутирована, а ее лицо оставалось без следов травм.

14 июля 2025 года Алехандра была госпитализирована с ишемическим инсультом. Врачи отмечали улучшения: она начала двигаться, открывать глаза и дышать самостоятельно. Ее сын Алехандро делился надеждами на выздоровление, но, несмотря на усилия медиков, 28 июля Локомотора ушла из жизни.

Алехандра Оливерас останется в истории не только как чемпионка, но и как борец за справедливость. Ее победы, характер и стремление к равенству вдохновили миллионы. Аргентина скорбит по своей героине, чья жизнь была посвящена рингу и борьбе за лучшее будущее для женщин в спорте.

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29 июля 2025, 10:18
Фото: Freepik
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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