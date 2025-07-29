Молодая любовница одной выходкой подставила Тома Круза под удар бывшей жены

Предполагаемая любовница Тома Круза оказалась в центре скандала, когда поставила "лайк" под постом, обсуждающим внешность Николь Кидман, бывшей супруги голливудского актера.



Лайк, который вызвал бурю

37-летняя актриса Ана де Армас и Том Круз стараются не афишировать свои отношения. По словам представителей актеров, между ними всего лишь рабочие моменты. Однако ситуация изменилась, когда один из популярных глянцевых пабликов опубликовал фотографию 58-летней Николь Кидман, на которой она выглядела не самым удачным образом. В комментариях к посту звучали едкие замечания о внешности актрисы. Именно под такими комментариями де Армас поставила "лайк".

Реакция общественности

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на действия де Армас, восприняв их как проявление эйджизма — дискриминации по возрасту. Многие комментаторы отметили, что подобные "публичные лайки" могут поддерживать токсичную культуру оценки женщин по внешности. "Женщины должны поддерживать женщин, а не ставить лайки под постами, где высмеивают их внешность", — цитирует пользователей женский журнал Клео.ру.

Некоторые блогеры даже обвинили де Армас в том, что она тем самым "публично конкурирует" с Кидман. В условиях жесткой конкуренции в Голливуде подобные действия могли бы восприниматься как отсутствие уважения и солидарности между успешными женщинами. Кроме того, многие сочли, что своей выходкой молодая актриса подставила Тома Круза под удар бывшей жены.

Отношения Тома Круза и Николь Кидман

Стоит отметить, что Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год. Их союз считался одной из самых красивых пар Голливуда, и расставление было для Кидман тяжелым испытанием. По слухам, одной из причин разрыва стала вовлеченность Круза в сайентологическое движение, что также добавляет контекста к текущей ситуации.

Новая любовь Тома Круза

Ана де Армас и Том Круз начали встречаться относительно недавно. По слухам, актер готов делать для своей возлюбленной все: дарить цветы, организовывать романтические путешествия и проводить время вместе. Пару недавно видели на отдыхе в Испании на роскошной яхте, что подтверждает их близость и желание наслаждаться совместным временем.