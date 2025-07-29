Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами

Вспоминая советское кино, мы часто сталкиваемся с характерными текстильными решениями, которые создавали уют и подчеркивали настроение сцен. В то время выбор штор был довольно ограничен: чаще всего использовались однотонные или с простыми узорами ткани. Они не только служили фоном для героев, но и стали символом времени.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Служебный роман"
В) "Москва слезам не верит"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Не может быть!"
Б) "Спортлото-82"
В) "Иван Васильевич меняет профессию"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Покровские ворота"
Б) "Ищите женщину"
В) "Формула любви"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Служебный роман"
Б) "Суета сует"
В) "Чародеи"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Карнавальная ночь"
Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
В) "Москва слезам не верит"
Правильные ответы:
1. — В) "Москва слезам не верит"
2. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"
3. — А) "Покровские ворота"
4. — А) "Служебный роман"
5. — Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
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