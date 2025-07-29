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Вторник 29 июля

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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами
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Шторы в советских фильмах – это не просто элемент декора, а настоящая ностальгия, отражающая стиль и атмосферу той эпохи.

Вспоминая советское кино, мы часто сталкиваемся с характерными текстильными решениями, которые создавали уют и подчеркивали настроение сцен. В то время выбор штор был довольно ограничен: чаще всего использовались однотонные или с простыми узорами ткани. Они не только служили фоном для героев, но и стали символом времени.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Любовь и голуби"

Б) "Служебный роман"

В) "Москва слезам не верит"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Не может быть!"

Б) "Спортлото-82"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Покровские ворота"

Б) "Ищите женщину"

В) "Формула любви"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Служебный роман"

Б) "Суета сует"

В) "Чародеи"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Карнавальная ночь"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Москва слезам не верит"

Правильные ответы:

1. — В) "Москва слезам не верит"

2. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. — А) "Покровские ворота"

4. — А) "Служебный роман"

5. — Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

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29 июля 2025, 09:54
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
Дни.ру✓ Надежный источник

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