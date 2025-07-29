Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами

Что нельзя 29 июля, в Финогеев день, чтобы не испортить отношения с родными

29 июля 2025 года православные христиане всего мира отмечают день памяти святого мученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и его десяти учеников. Эти святые стали символом стойкости и веры, претерпев мученический уход за свою веру во времена гонений на христиан.