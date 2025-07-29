55-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина

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Понедельник 28 июля

00:0155-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина 20:55Тест: Галерея негодяев. Узнайте советский мультфильм по его злодею 20:34Андрей Воробьев рассказал о планах модернизировать 500 объектов теплоснабжения в Подмосковье 19:47Феномен "Стив" и огни апокалипсиса: что происходит с атмосферой Земли, и почему ученые молчат 19:43Секрет из аптеки за 30 рублей: натерла им окна и забыла о грязи на все лето 18:34После свадьбы самое главное помнить об этом – иначе счастья не видать: так считал еще Сократ 17:35Тест: узнай героя советского фильма по его первой фразе 16:51Хватит этого стыдиться: 11 поступков, которые больше не слабость, а ваша суперсила 16:17Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 15:20Перестаньте это делать после 40, и счастье само найдет вас: один мудрый совет Омара Хайяма, меняющий все 15:01Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать 14:40Разнообразие насекомых Лосиного Острова изучают с помощью разных ловушек 14:22На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки 14:06Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином 13:05Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто 12:59В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка 12:52Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд 12:40В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты 11:46Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете 11:34Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду 11:3445 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации 11:18На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы 11:05Прорыв в генетике: ученые нашли способ устранить причину синдрома Дауна 10:57Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 10:54Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 10:487 уморительных комедий, которые сделают ваш вечер незабываемым 10:28Участники фестиваля экстремальных водных видов спорта в Москве установили два мировых рекорда 10:16Не стало игравшего с Депардье культового актера – уход яркой звезды стал ударом для всех 10:075 фильмов о 90-х в России, которые стоит посмотреть 09:51Ушел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 09:49Останкино, Царицыно, парк Победы: какие объекты привлекают туристов в Москве 09:45Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы 09:17Фестиваль вьетнамской культуры проходит в самом центре Москвы 08:34Вся страна скорбит: ушел из жизни легендарный футболист 04:34Именно это мешает вам иметь много денег – наверняка, лежит у вас дома 00:40Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 20:26Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 18:02Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку 17:33"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены? 16:24Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 15:49Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы 12:35Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху? 07:43Тест: Правда или вымысел? Развенчиваем мифы о жизни в СССР 04:22"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой "Улиц разбитых фонарей" 00:08День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы 19:33Это обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 15:28Тайный сигнал глазами, который исполняет желания: узнайте секрет невербального общения 12:11Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак 09:34Этот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить 08:53Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем
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55-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина

55-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина
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В конце июля вся светская Москва должна была гулять на свадьбе у Анжелики Агурбаш – много писали о том, что певица в третий раз собирается замуж. Но только что артистка объявила – летом свадьбы не будет.

"Торжество перенеслось на конец сентября, – призналась исполнительница в эксклюзивом интервью "Дни.ру". – Подробностей пока открыть не могу, хотя из этого мы не делаем тайну – просто не говорим вслух. У нас на торжестве все будет просто и изысканно"

"И уже сшиты два – на всякий случай! – платья", – радуется звезда эстрады.

Для переноса свадьбы есть несколько серьезных причин – во-первых, летом трудно собрать уехавших в туры по южным курортам или отпускам звездных друзей. Во-вторых, осенью не будет такого тропического зноя, который обрушился на столицу сейчас.

Фото: Дни.ру

Напомним, Анжелика Агурбаш уже дважды ходила в ЗАГС, со вторым мужем она развелась еще в 2012 году, а от этих браков у нее есть два сына и дочь. "Я сама уже не маленькая (в мае отметила 55-летие – Прим. ред.) и дети у меня взрослое, поэтому моего избранника приняли нормально, все у нас очень гармонично, – радуется певица. – Старшая дочь (37-летняя Дарья Ялинская – Прим. ред.) зовет моего будущего мужа на "ты", а младшие сыновья (28-летний Никита Ялинский и 21-летний Анастас Агурбаш – Прим. ред.) – на "вы".

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29 июля 2025, 00:01
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш

Победительницей конкурса стала Юля Удовенко.
Юля Началова
Эвелина Бледанс и Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая
Согдиана и Митя Фомин
Мария Кожевникова
Катя Лель
Екатрина Стриженова
Анна Хилькевич
Анжелика Агурбаш и Филипп Киркоров

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