55-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина

В конце июля вся светская Москва должна была гулять на свадьбе у Анжелики Агурбаш – много писали о том, что певица в третий раз собирается замуж. Но только что артистка объявила – летом свадьбы не будет.

"Торжество перенеслось на конец сентября, – призналась исполнительница в эксклюзивом интервью "Дни.ру". – Подробностей пока открыть не могу, хотя из этого мы не делаем тайну – просто не говорим вслух. У нас на торжестве все будет просто и изысканно"

"И уже сшиты два – на всякий случай! – платья", – радуется звезда эстрады.

Для переноса свадьбы есть несколько серьезных причин – во-первых, летом трудно собрать уехавших в туры по южным курортам или отпускам звездных друзей. Во-вторых, осенью не будет такого тропического зноя, который обрушился на столицу сейчас.

Напомним, Анжелика Агурбаш уже дважды ходила в ЗАГС, со вторым мужем она развелась еще в 2012 году, а от этих браков у нее есть два сына и дочь. "Я сама уже не маленькая (в мае отметила 55-летие – Прим. ред.) и дети у меня взрослое, поэтому моего избранника приняли нормально, все у нас очень гармонично, – радуется певица. – Старшая дочь (37-летняя Дарья Ялинская – Прим. ред.) зовет моего будущего мужа на "ты", а младшие сыновья (28-летний Никита Ялинский и 21-летний Анастас Агурбаш – Прим. ред.) – на "вы".