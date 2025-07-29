Ушел из жизни заслуженный врач России – еще одна огромная потеря для отечественной медицины

Мир медицины понес тяжелую утрату. Ушел из жизни Владимир Львович Юровицкий, врач анестезиолог-реаниматолог, который на протяжении более 40 лет служил здравоохранению Карелии и России.

Информация об этом печальном событии была официально опубликована Республиканской больницей имени В.А. Баранова, где Владимир Львович работал на протяжении многих лет.

Долгий путь в медицине

Владимир Львович начал свою профессиональную карьеру в 1982 году, после успешного окончания Петрозаводского государственного университета. С первых дней своей работы он проявил не только высокую квалификацию, но и глубокую преданность своей профессии. Сначала он трудился в Кондопожской центральной районной больнице и Больнице скорой медицинской помощи, а с 1992 года стал важной частью команды Республиканской больницы имени В.А. Баранова.

С 2005 по 2021 год Юровицкий возглавлял Отделение анестезиологии и реанимации №1, где зарекомендовал себя как истинный профессионал. Его опыт и знания помогли спасти множество жизней. С 2021 года до своей кончины он заведовал операционным блоком больницы, продолжая вносить значимый вклад в развитие медицины в регионе.

Личность и профессионализм

Коллеги и пациенты вспоминают Владимира Львовича не только как выдающегося специалиста, но и как человека с большим сердцем. "Помимо врачебного таланта, Владимир Львович был замечательным человеком: добрым, отзывчивым, мудрым, жизнерадостным, преданным семье", – говорят о нем его коллеги. Его человеческие качества сделали его не только уважаемым врачом, но и настоящим другом для многих.

Прощание с Владимиром Львовичем

Прощание с Владимиром Львовичем Юровицким состоялось вчера, 28 июля, по адресу: ул. Вольная, д.4, зал 1. Это стало возможностью для всех, кто знал и ценил Владимира Львовича, выразить свои соболезнования и почтить его память.

Память о заслугах

Уход Владимира Львовича оставила глубокий след в сердцах тех, кто его знал. Его вклад в развитие здравоохранения Карелии будет помнить не одно поколение. Он стал символом профессионализма и человечности в медицине, что делает его утрату особенно горькой для коллег и пациентов.

Вместе с ним уходит целая эпоха в карельской медицине, однако его наследие продолжит жить в сердцах тех, кому он помогал и кого вдохновлял своим примером. Пусть светлая память о Владимире Львовиче Юровицком навсегда останется в сердцах людей.