Андрей Воробьев рассказал о планах модернизировать 500 объектов теплоснабжения в Подмосковье

Более 500 объектов теплоснабжения модернизируют в Московской области к началу осенне-зимнего сезона при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководством правительства и главами муниципалитетов.

"Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе. Работы должны быть завершены до 1 сентября, а к 15 сентября — все системы заполнены", — отметил Андрей Воробьев.

Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, в программу 2025 года включены 508 объектов: 87 котельных, 60 блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта и 339 участков теплосетей протяжённостью почти 350 км. Также сообщается, что работы коснутся свыше 23,3 тыс. жилых домов и 5 тыс. социальных объектов. Общая численность жителей, на которых повлияет модернизация, превышает 3,7 млн человек.

По данным министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, в настоящее время в работе находятся 484 объекта, в том числе 344 км сетей. Наибольший объём реконструкции приходится на округа Наро-Фоминский, Шатура, Щёлково, Одинцовский, Егорьевск и Солнечногорск. В Химках дополнительно обновят около 24 км сетей и модернизируют 33 центральных тепловых пункта.

Пробные топки на объектах начнутся с 15 сентября. К 25 сентября вся система теплоснабжения региона должна быть технически готова к запуску в случае понижения температуры.

"Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло", – сказал Сергей Воропанов.

Ранее власти Московской области объявили о масштабной модернизации котельных в регионе.