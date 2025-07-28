Тест: Галерея негодяев. Узнайте советский мультфильм по его злодею

Героев все знают и любят, но что за история без хорошего злодея? В советских мультфильмах антагонисты часто были куда харизматичнее и изобретательнее протагонистов. Они были жадными, хитрыми, ленивыми или просто вредными, но всегда – невероятно запоминающимися. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните главных пакостников советской мультипликации. Угадайте мультфильм по описанию его колоритного злодея.

Вопросы

1. Эта чрезвычайно жадная дама с миллионом в глазах охотится за талантливым поросенком. Ее главная цель — заставить его снова обманывать детей, выпрашивая деньги "на домики для бездомных поросят".

А) Старуха Шапокляк ("Чебурашка и Крокодил Гена")

Б) Госпожа Беладонна ("Приключения поросенка Фунтика")

В) Фрекен Бок ("Малыш и Карлсон")

2. Эта разбойничья троица — трус, болван и "опытный" — терроризирует королевский двор. Они одеты в красные рубахи с черепами и поют грозную песню о том, что любят "бить баклуши" и пугать и взрослых, и малышей.

А) Разбойники ("Снежная королева")

Б) Пираты ("Тайна третьей планеты")

В) Разбойники ("Бременские музыканты")

3. Могущественный, но хромой тигр, который считает себя единоличным хозяином джунглей. Он презирает законы стаи и всю жизнь охотится за "человеческим детенышем", который однажды лишил его добычи.

А) Кот Леопольд ("Приключения кота Леопольда")

Б) Шерхан ("Маугли")

В) Кот Матроскин ("Трое из Простоквашино")

4. Этот хулиганистый персонаж постоянно гоняется за своим маленьким и сообразительным оппонентом. Он курит, носит модные клешеные штаны, мастерски водит мотоцикл и в конце каждой неудачной погони кричит свою коронную фразу.

А) Волк ("Жил-был пес")

Б) Волк ("Ну, погоди!")

В) Волк ("Волк и семеро козлят")

5. Элегантная пожилая дама в шляпке и с ридикюлем, из которого выглядывает ее ручная крыса. Ее жизненное кредо — "хорошими делами прославиться нельзя", поэтому она с удовольствием строит мелкие козни главным героям.

А) Баба-Яга ("Летучий корабль")

Б) Мадам Брошкина ("Остров сокровищ")

В) Старуха Шапокляк ("Чебурашка и Крокодил Гена")

6. Космические пираты-неудачники, которые могут менять свой облик. Один из них — толстый и вечно жизнерадостный, второй — худой, мрачный и трусливый. Вместе они охотятся за ценным устройством для чтения мыслей.

А) Роботы-разбойники ("Приключения Электроника")

Б) Громозека и Весельчак У ("Тайна третьей планеты")

В) Весельчак У и Крыс ("Тайна третьей планеты")

Ответы