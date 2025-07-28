Тест: узнай героя советского фильма по его первой фразе

Первые слова персонажа в фильме – это не просто начало диалога. Это ключ к его характеру, настроению и всей дальнейшей истории. Иногда скромное, иногда громкое, это первое “слово” мгновенно знакомит нас с тем, с кем мы проведем следующие полтора часа. Насколько хорошо вы помните, как начинали свой путь на экране любимые герои? Угадайте персонажа по его самой первой реплике в фильме.

Вопросы

"Боже, пропал калабуховский дом!" А) Профессор Преображенский ("Собачье сердце")

Б) Остап Бендер ("12 стульев")

В) Профессор Мальцев ("Большая перемена") "Сашенька, вставай, будильник прозвенел" А) Надя Шевелева ("Ирония судьбы, или С легким паром!")

Б) Катерина Тихомирова ("Москва слезам не верит"

В) Людмила Свиридова ("Москва слезам не верит") "Дети! Сегодня мы с вами пойдем в музей" А) Нестор Петрович Северов ("Большая перемена")

Б) Заведующий Трошкин ("Джентльмены удачи")

В) Антон Семенович Шпак ("Иван Васильевич меняет профессию") "Ну вот, кажется, все…” А) Инженер Тимофеев ("Иван Васильевич меняет профессию")

Б) Шурик ("Иван Васильевич меняет профессию")

В) Жорж Милославский ("Иван Васильевич меняет профессию") "На дорожку!" А) Шурик ("Кавказская пленница")

Б) Семен Семенович Горбунков ("Бриллиантовая рука")

В) Ипполит ("Ирония судьбы, или С легким паром!") "Макароны?" А) Мужик ("Падал прошлогодний снег")

Б) Прораб Владимир Николаевич ("Кин-дза-дза!")

В) Лелик ("Бриллиантовая рука")

Правильные ответы

Проверьте, не подвело ли вас ваше зрительское чутье!

1. А) Профессор Преображенский ("Собачье сердце")

Это первая реплика профессора. Он произносит ее, глядя на разруху в доме, где когда-то жили интеллигентные люди, и эта фраза задает тон всему его отношению к новой власти и новым порядкам.

2. Б) Катерина Тихомирова ("Москва слезам не верит")

Так начинается вторая серия фильма. Катерина, уже ставшая директором, будит свою дочь Александру. Эта короткая фраза показывает, как сильно изменилась ее жизнь по сравнению с первой серией.

3. Б) Заведующий Трошкин ("Джентльмены удачи")

Это первая фраза добрейшего Евгения Ивановича Трошкина, обращенная к его воспитанникам в детском саду, до того, как милиция попросит его изображать жестокого рецидивиста "Доцента".

4. Б) Шурик ("Иван Васильевич меняет профессию")

Фильм открывается сценой в квартире Шурика, где он заканчивает работу над машиной времени. Инженер Тимофеев появится позже, а Жорж Милославский — и вовсе после первого запуска машины.

5. Б) Семен Семенович Горбунков ("Бриллиантовая рука")

Это первая фраза главного героя. Он произносит ее, чокаясь бокалом с соседом по каюте Геннадием Козодоевым на борту теплохода "Михаил Светлов".

6. Б) Прораб Владимир Николаевич ("Кин-дза-дза!")

Именно с этого бытового вопроса начинается фантасмагорическая история прораба Машкова. Вернувшись домой, он спрашивает жену, что на ужин, а уже через пару минут встречает на улице странного человека с "машинкой перемещения".

Надеемся, тест подарил вам удовольствие и заставил по-новому взглянуть на любимых героев, вспомнив, с чего начиналась их история.