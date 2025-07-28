Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой

Рак желудка считается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. От него ежегодно во всем мире умирает до 800 тысяч человек. Причиной смерти Максаковой тоже стал рак.

Знаменитая артистка долгое время скрывала от близких свой страшный диагноз – не хотела их волновать. Последние ее дни прошли в Кремлевской больнице – певица умирала тяжело, но все боли переносила стоически.

Когда 73-летняя Максакова ушла из жизни, Большой театр, в котором она служила долгие годы, находился на гастролях. Поэтому из коллег на гражданскую панихиду в ЦДРИ мало кто пришел. Зато простых людей были тысячи – они заполонили всю площадь перед "Детским миром" в Москве.

Похоронили прославленную артистку на Немецком (Введенском) кладбище столицы. А через несколько лет на знаменитом доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке появилась мемориальная доска: "В этом доме с 1935 года по 1974 года жила Народная артистка СССР, лауреат государственных премия СССР Мария Петровна Максакова".

И сегодня возле этой памятной мраморной белоснежной таблички часто лежит много живых цветов – их несут почитатели таланта Марии Петровны. Ее голос, ее актерское дарование не забыты потомками.

А еще в этом доме артистов Большого театра жили Народная артистка СССР Елена Катульская, оперная певица Надежда Обухова – посвященные им мемориальные доски висят у подъезда. Здесь же работает и вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой, который был открыт в ее квартире через два года после смерти артистки в 1952 году.