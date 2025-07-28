Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой

Знаменитая артистка долгое время скрывала от близких свой страшный диагноз – не хотела их волновать. Последние ее дни прошли в Кремлевской больнице – певица умирала тяжело, но все боли переносила стоически.
Когда 73-летняя Максакова ушла из жизни, Большой театр, в котором она служила долгие годы, находился на гастролях. Поэтому из коллег на гражданскую панихиду в ЦДРИ мало кто пришел. Зато простых людей были тысячи – они заполонили всю площадь перед "Детским миром" в Москве.
Похоронили прославленную артистку на Немецком (Введенском) кладбище столицы. А через несколько лет на знаменитом доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке появилась мемориальная доска: "В этом доме с 1935 года по 1974 года жила Народная артистка СССР, лауреат государственных премия СССР Мария Петровна Максакова".
И сегодня возле этой памятной мраморной белоснежной таблички часто лежит много живых цветов – их несут почитатели таланта Марии Петровны. Ее голос, ее актерское дарование не забыты потомками.
А еще в этом доме артистов Большого театра жили Народная артистка СССР Елена Катульская, оперная певица Надежда Обухова – посвященные им мемориальные доски висят у подъезда. Здесь же работает и вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой, который был открыт в ее квартире через два года после смерти артистки в 1952 году.