Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином

Многие фильмы и мультфильмы запомнились благодаря ярким персонажам и запоминающимся сценам. Одним из символов советской анимации стал дельфин, который часто появлялся на экране. В этом тесте мы предлагаем вам угадать, из каких фильмов и мультфильмов взяты кадры с дельфином.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Люди и дельфины"
Б) "Крик дельфина"
В) "Семь стихий"
2. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Свирепый бамбр"
Б) "Подводные береты"
В) "Остров сокровищ"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Девочка и пираты"
Б) "Девочка и дельфин"
В) "В синем море, в белой пене…"
4. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "В порту"
Б) "Осенние корабли"
В) "Премудрый пескарь"
Правильные ответы:
1. — А) "Люди и дельфины"
2. — Б) "Подводные береты"
3. — Б) "Девочка и дельфин"
4. — А) "В порту"
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