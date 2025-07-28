Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Понедельник 28 июля

14:22На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки 14:06Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином 13:05Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто 12:59В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка 12:52Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд 12:40В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты 11:46Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете 11:34Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду 11:3445 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации 11:18На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы 11:05Прорыв в генетике: ученые нашли способ устранить причину синдрома Дауна 10:57Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 10:54Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 10:487 уморительных комедий, которые сделают ваш вечер незабываемым 10:28Участники фестиваля экстремальных водных видов спорта в Москве установили два мировых рекорда 10:16Не стало игравшего с Депардье культового актера – уход яркой звезды стал ударом для всех 10:075 фильмов о 90-х в России, которые стоит посмотреть 09:51Ушел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 09:49Останкино, Царицыно, парк Победы: какие объекты привлекают туристов в Москве 09:45Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы 09:17Фестиваль вьетнамской культуры проходит в самом центре Москвы 08:34Вся страна скорбит: ушел из жизни легендарный футболист 04:34Именно это мешает вам иметь много денег – наверняка, лежит у вас дома 00:40Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 20:26Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 18:02Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку 17:33"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены? 16:24Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 15:49Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы 12:35Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху? 07:43Тест: Правда или вымысел? Развенчиваем мифы о жизни в СССР 04:22"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой "Улиц разбитых фонарей" 00:08День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы 19:33Это обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 15:28Тайный сигнал глазами, который исполняет желания: узнайте секрет невербального общения 12:11Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак 09:34Этот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить 08:53Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем 04:415 неочевидных признаков того, что вы – будущий долгожитель 00:57Не выбрасывайте даже крошки: главный запрет 26 июля 2025 года, который нельзя нарушать 21:21Языковые ловушки: 3 вежливые фразы, которые на самом деле звучат невежливо 20:5699% хозяек совершают эту ошибку: что никогда нельзя хранить под мойкой 19:225 триллеров, которые изменят ваше восприятие реальности 18:58В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики 18:45Одна мудрость, которая изменит вашу жизнь: секрет успеха от Аристотеля 17:08Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР? 16:42Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье 16:38День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние 16:36Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области 16:16Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином

Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином
101

Советское кино и анимация оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.

Многие фильмы и мультфильмы запомнились благодаря ярким персонажам и запоминающимся сценам. Одним из символов советской анимации стал дельфин, который часто появлялся на экране. В этом тесте мы предлагаем вам угадать, из каких фильмов и мультфильмов взяты кадры с дельфином.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Люди и дельфины"

Б) "Крик дельфина"

В) "Семь стихий"

2. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Свирепый бамбр"

Б) "Подводные береты"

В) "Остров сокровищ"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "Девочка и пираты"

Б) "Девочка и дельфин"

В) "В синем море, в белой пене…"

4. Из какого советского мультфильма этот кадр?

Кадр из мультфильма СССР

А) "В порту"

Б) "Осенние корабли"

В) "Премудрый пескарь"

Правильные ответы:

1. — А) "Люди и дельфины"

2. — Б) "Подводные береты"

3. — Б) "Девочка и дельфин"

4. — А) "В порту"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2025, 14:06
Кадр из фильма "Люди и дельфины" (1983)
Дни.ру✓ Надежный источник

Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто

Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто
Его имя, которое навсегда вписано в историю советского хоккея. Человек, чья железная дисциплина и стратегический талант привели ЦСКА и сборную СССР к невероятным высотам. Более десяти чемпионских титулов, олимпийские медали, мировое признание – все это о нем. Но мало кто знает, что этот выдающийся тренер, которого уважали и боялись, нередко передвигался по Москве на обычном троллейбусе. Как так вышло? Хоккей и дисциплина: секрет успеха Виктор Тихонов был не просто тренером — он был символом эпохи.

Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд

Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд
Брэдли Купер решил перевести свои отношения с топ-моделью Джиджи Хадид на новый уровень. По информации западных инсайдеров, известный голливудский актер и режиссер планирует сделать предложение своей возлюбленной в ближайшие месяцы.

Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете

Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете
В 2023 году ученые зафиксировали рекордное повышение температуры мирового океана, что стало тревожным сигналом для всей планеты. Новые данные, опубликованные в журнале Science, подтверждают, что изменения в морских экосистемах и климате Земли могут иметь далеко идущие последствия. Рекордный нагрев океанов: что показало исследование? Согласно исследованиям, в 2023 году морские волны тепла (МВТ) достигли беспрецедентных масштабов.

Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду

Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду
Выдающийся футболист, чья игра на поле вдохновляла болельщиков по всему миру, ушел из жизни 26 июля 2025 года в возрасте 42 лет. Его уход стал тяжелой утратой для футбольного сообщества, оставив нестираемый след в истории спорта. Ранние годы и становление Жан Мари Силла родился 22 апреля 1983 года в Конакри, Гвинея.

45 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации

45 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации
Фильм "Петровка, 38", вышедший на экраны в июле 1985 года, стал важной вехой в советском кинематографе и отразил особенности своего времени, как в изображении персонажей, так и в их взаимодействии. Выделим ключевые аспекты, которые делают этот фильм уникальным и интересным. Персонажи и их динамикаОперативно-следственная группа состоит из трех детективов, каждый из которых имеет свои характерные черты.

Выбор читателей

26/07СбтЭто обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 27/07Вск"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой "Улиц разбитых фонарей" 27/07ВскПесни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 28/07ПндДаже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 28/07ПндУшел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 28/07ПндКоньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге