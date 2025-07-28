Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином

Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто

Его имя, которое навсегда вписано в историю советского хоккея. Человек, чья железная дисциплина и стратегический талант привели ЦСКА и сборную СССР к невероятным высотам. Более десяти чемпионских титулов, олимпийские медали, мировое признание – все это о нем. Но мало кто знает, что этот выдающийся тренер, которого уважали и боялись, нередко передвигался по Москве на обычном троллейбусе. Как так вышло? Хоккей и дисциплина: секрет успеха Виктор Тихонов был не просто тренером — он был символом эпохи.