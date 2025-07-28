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Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд

Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд
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Брэдли Купер решил перевести свои отношения с топ-моделью Джиджи Хадид на новый уровень.

По информации западных инсайдеров, известный голливудский актер и режиссер планирует сделать предложение своей возлюбленной в ближайшие месяцы. Их роман начался два года назад, когда они были замечены вместе на ужине в Нью-Йорке. Сначала это казалось обычным вечерним выходом двух друзей, но со временем стало очевидно, что между ними возникло нечто большее.

Устойчивые чувства

На протяжении последних месяцев Брэдли и Джиджи все больше времени проводят вместе, и их отношения становятся все более серьезными, отмечает женский журнал Клео.ру. Актер не просто влюблен — он активно обсуждает с моделью их совместное будущее. По словам источников, он мечтает о создании семьи и детях. Учитывая, что у обоих уже есть дочери от предыдущих отношений — восьмилетняя Лея от Ирины Шейк и четырехлетняя Хай от Зейна Малика — они понимают, как важно создать крепкий семейный союз.

Взаимоотношения с детьми

Интересно, что дочери Купера и Хадид уже знакомы и отлично ладят друг с другом. Это обстоятельство только укрепляет их желание расширить семью. "Они представляют себе большую семью с дочерьми и общими детьми. Они невероятно счастливы и находятся в своей собственной атмосфере", — делится информацией источник из окружения пары. Эти слова подтверждают, что Брэдли и Джиджи стремятся к гармонии не только в своих отношениях, но и в жизни своих детей.

Прошлые отношения

Стоит отметить, что Купер ранее был в отношениях с моделью Ириной Шейк на протяжении четырех лет, но пара рассталась в 2019 году. С тех пор актер не спешил вступать в новые обязательства, однако встреча с Джиджи Хадид изменила его взгляды на личную жизнь. В свою очередь, Джиджи также пережила непростое расставание с Зейном Маликом, которое было осложнено семейными конфликтами. Оба партнера прошли через трудные времена, что, возможно, сделало их связь еще более крепкой.

Друзья или соперники?

Интересно, что недавние слухи утверждают, что дружба между Брэдли Купером и Леонардо ДиКаприо пошатнулась из-за Джиджи Хадид. Это подчеркивает, насколько серьезными стали отношения Купера с моделью. Если информация о помолвке подтвердится, это станет значимым событием не только для них, но и для их окружения.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2025, 12:52
Брэдли Купер. Кадр: YouTube-канал "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
Page Six✓ Надежный источник

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