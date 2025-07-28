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Понедельник 28 июля

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Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы

Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы
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Советское кино славилось своими волшебными сказками, в которых часто встречались удивительные персонажи, включая сказочных птиц.

Попробуйте угадать картины, в которых известные актрисы перевоплотились в эти загадочные создания. Каждый из этих фильмов оставил яркий след в сердцах зрителей, а образы птиц стали неотъемлемой частью их волшебного мира.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Каменный цветок"

Б) "Садко"

В) "Илья муромец"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Сказка о царе Салтане"

Б) "Золушка"

В) "В тридевятом царстве"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "На златом крыльце сидели"

Б) "После дождичка, в четверг…"

В) "Огонь, вода и... медные трубы"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"

Б) "Юность Петра"

В) "Собака на сене"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Крепостная актриса"

Б) "Верные друзья"

В) "Мама"

Правильные ответы:

1. — Б) "Садко"

2. — А) "Сказка о царе Салтане"

3. — Б) "После дождичка, в четверг…"

4. — А) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"

5. — В) "Мама"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

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28 июля 2025, 09:45
Кадр из кино СССР
Дни.ру✓ Надежный источник

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Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку

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