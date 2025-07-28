Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы

Именно это мешает вам иметь много денег – наверняка, лежит у вас дома

Вы усердно работаете, стремитесь к большему, но деньги словно утекают сквозь пальцы? Или доходы никак не могут пробить невидимый “финансовый потолок”? Часто мы ищем причины вовне: в экономике, начальстве, отсутствии удачи. А что, если главный тормоз, блокирующий ваше благосостояние, находится не на работе, а прямо у вас дома? Это не одна конкретная вещь, а целая категория предметов, которые создают “энергетические пробки” и подсознательно настраивают вас на бедность. Ваш главный враг — это хламДа, так просто.