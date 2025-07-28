Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы

Попробуйте угадать картины, в которых известные актрисы перевоплотились в эти загадочные создания. Каждый из этих фильмов оставил яркий след в сердцах зрителей, а образы птиц стали неотъемлемой частью их волшебного мира.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Каменный цветок"
Б) "Садко"
В) "Илья муромец"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сказка о царе Салтане"
Б) "Золушка"
В) "В тридевятом царстве"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "На златом крыльце сидели"
Б) "После дождичка, в четверг…"
В) "Огонь, вода и... медные трубы"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"
Б) "Юность Петра"
В) "Собака на сене"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Крепостная актриса"
Б) "Верные друзья"
В) "Мама"
Правильные ответы:
1. — Б) "Садко"
2. — А) "Сказка о царе Салтане"
3. — Б) "После дождичка, в четверг…"
4. — А) "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"
5. — В) "Мама"
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