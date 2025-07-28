Выдающийся футболист, чья игра на поле вдохновляла болельщиков по всему миру, ушел из жизни 26 июля 2025 года в возрасте 42 лет. Его уход стал тяжелой утратой для футбольного сообщества, оставив нестираемый след в истории спорта.

Ранние годы и становление

Жан Мари Силла родился 22 апреля 1983 года в Конакри, Гвинея. Свою футбольную карьеру он начал в местном клубе "Хороя Конакри", с которым в 2001 году завоевал титул чемпиона Гвинеи. Его талант и энергия быстро привлекли внимание международных скаательныеов, и вскоре он отправился в Европу, где продолжил свой путь.

Клубная карьера

Большую часть своей профессиональной карьеры Силла провел в Греции, где стал настоящей звездой. Он играл за клуб "Эрготелис" из Ираклиона, сыграв ключевую роль в историческом выходе команды в Суперлигу Греции в сезоне 2003–04, забив победный гол в плей-офф. Затем он выступал за такие команды, как "Калифея", "ОФИ", "Аполлон Каламариас", "ПАС Янина" и "Каламата" на различных уровнях греческой футбольной лиги. В 2011 году он переехал во Францию, где играл за клубы CFA Villemomble Sports и ES Viry-Châtillon до 2014 года, когда был вынужден завершить карьеру из-за болезни.

Ключевые достижения в клубной карьере

Чемпион Гвинеи с "Хороя Конакри" (2001).

Выход "Эрготелиса" в Суперлигу Греции (2004).

Успешные выступления в греческих клубах на протяжении десяти лет.

Личная борьба и наследие

В 2014 году у Жана Мари Силлы диагностировали болезнь Шарко, что вынудило его завершить карьеру в возрасте 31 года. Несмотря на тяжелый диагноз, он оставался примером стойкости. Его бывший клуб "Эрготелис" объявил о его уходе из жизни 26 июля 2025 года, выразив глубокие соболезнования семье и футбольному сообществу. Жан Мари Силла навсегда останется в памяти как яркий и талантливый игрок, чья страсть к футболу вдохновляла миллионы.