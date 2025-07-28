Ушел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России

Заслуженный артист России, чей талант как певца, композитора, аранжировщика и актера покорил сердца миллионов, ушел из жизни 26 июля 2025 года в возрасте 74 лет. Его уход стал невосполнимой утратой для музыкальной культуры России, оставив яркий след в истории эстрады, кино и детского творчества.

Ранние годы и становление

Родившийся в 1951 году в Иванове, Николай Сметанин с юности был увлечен музыкой. Его путь к славе начался в 1978 году, когда он присоединился к вокальному трио "Меридиан" при Ивановской государственной филармонии. С этого момента его жизнь была неразрывно связана с музыкой, сценой и творчеством, а его талант сделал трио "Меридиан" известным далеко за пределами Советского Союза.

Творческая карьера

Как музыкальный руководитель, аранжировщик, гитарист и вокалист трио "Меридиан", Николай Сметанин внес огромный вклад в развитие коллектива. Его уникальные аранжировки и высокий художественный вкус позволили трио исполнять лучшие произведения таких мастеров, как М. Таривердиев, А. Пахмутова, Е. Крылатов, А. Рыбников и Б. Окуджава. Он также сочинил около пятидесяти песен для ансамбля, многие из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. В 1996 году он начал создавать песни для детей, которые помогли молодым талантам завоевывать награды на областных, всероссийских конкурсах и телевизионной программе "Утренняя звезда".

Известные достижения трио "Меридиан" при участии Николая Сметанина

Лауреаты премии Ленинского комсомола 1984 года.

Победители всесоюзного конкурса молодых исполнителей.

Лауреаты множества всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Работа в кино

Помимо музыкальной карьеры, Сметанин ярко проявил себя в кинематографе. Его актерский талант раскрылся в фильмах "Торпедоносцы" и детской музыкальной сказке "Про кота…", где он сыграл вместе со звездным актерским составом. Его вокал звучал в картинах "Город над головой", "Медный ангел" и "Ученик лекаря", добавляя проектам особую душевность. Он также участвовал в документальных фильмах, оставив след в истории кино.

Личная стойкость

Николай Сметанин был не только выдающимся музыкантом, но и человеком, которого любили за доброжелательность, скромность и чувство юмора. Его страсть к футболу и поддержка клуба "Спартак" делали его азартные рассказы любимым развлечением коллег.

Причина его ухода из жизни не разглашается. Ивановская государственная филармония, где он проработал долгие годы, выразила глубокие соболезнования, отметив, что прощание состоится 28 июля 2025 года с 13:30 до 14:30. Его творчество, песни и роли останутся в сердцах поклонников, а его вклад в развитие трио "Меридиан" и детской музыки продолжит вдохновлять новые поколения.