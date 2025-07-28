Вся страна скорбит: ушел из жизни легендарный футболист

Выдающийся футболист, чьи выступления на поле вдохновляли миллионы болельщиков, ушел из жизни 27 июля 2025 года в возрасте 77 лет. Его уход стал невосполнимой утратой для мирового футбола, оставив яркий след в истории спорта.

Ранние годы и становление

Родившийся 21 марта 1948 года в Девентере, Дик Шнайдер с юных лет проявлял страсть к футболу. Его путь начался в местной любительской команде Салландия, где он быстро обратил на себя внимание. Вскоре он присоединился к профессиональному клубу Гоу Эхед, где начал свою впечатляющую карьеру.

Свою профессиональную карьеру он начал в Гоу Эхед, забив 29 голов в 232 матчах. В 1970 году он перешел в Фейеноорд, где стал настоящей звездой. За восемь лет в Роттердаме он сыграл более 260 матчей, забив 58 голов, и помог клубу завоевать чемпионские титулы в 1971 и 1974 годах, а также Кубок УЕФА 1974 года. Позже Дик Шнайдер выступал за Витесс и Вагенинген, демонстрируя высокий уровень мастерства и преданность игре.

Международная карьера

Дебютировав за сборную Нидерландов в товарищеском матче против Перу в мае 1972 года, Шнайдер провел 11 матчей за оранжевых, забив 2 гола. Его последним международным матчем стала игра против Швейцарии в октябре 1974 года. Прозванный Накки, он отказался от участия в чемпионате мира 1974 года из-за разногласий, что не умаляет его вклада в историю национальной команды.

Личная жизнь и стойкость

В 1978 году Дик Шнайдер пережил тяжелую автокатастрофу, в которой погиб другой человек. Несмотря на это испытание, он продолжал свою карьеру, демонстрируя невероятную силу духа. После завершения игровой карьеры он работал техническим директором в клубах Волендам и Гоу Эхед Иглз, а также тренировал любительские команды, передавая свой опыт молодым игрокам.

Шнайдер был не только выдающимся футболистом, но и человеком, чья страсть к игре вдохновляла окружающих. Его вклад в Фейеноорд и сборную Нидерландов останется в памяти болельщиков. Причина его ухода из жизни не разглашается.

Футбольное сообщество выразило глубокие соболезнования, отметив его как легенду, чьи достижения на поле и за его пределами будут жить в сердцах поклонников. Его наследие продолжит вдохновлять новые поколения игроков и болельщиков.