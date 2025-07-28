Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге

Смоленское кладбище – одно из самых известных не только в Петербурге, но во всей хранимой Богом России. Ведь именно тут покоится святая блаженная Ксения Петербургская. В этом некрополе похоронены Сенчина, Хиль. И Тотьмянина нашла тут место вечного упокоения.

О той роковой аварии страшно вспоминать и сегодня. Наталья Тотьмянина возвращалась на машине из Москвы в Петербург. Примерно на 601-м километре, у станции Бабино автомобиль вылетел на "встречку" и столкнулся с большегрузом. Состояние пострадавшей женщины было тяжелым – поврежден головной мозг, сломана ключица. Врачи новгородской и ленинградских областей сделали все возможное, но спасти пострадавшую, к сожалению, не удалось.

Наталья Тотьмянина – мама прославленной фигуристки Татьяны Тотьмяниной. Ради карьеры дочери Наталья Васильевна переехала из Перми в Петербург, где бралась за любую работу просто чтобы выжить Она посвятила всю себя дочери. И успела увидеть ее триумф – победу Татьяны Тотьмяниной на Олимпиаде в 2006 году.

"Моя мама сама в детстве каталась на коньках, делала довольно сложные элементы и прыгала тройные прыжки, но всё это происходило на уровне двора, — рассказала позже Татьяна. — Свою мечту она переложила на меня. Мама стремилась к тому, чтобы я была во всем лучшей".

Похоронили маму Олимпийской чемпионки на престижном Смоленском кладбище Петербурга. А на ее гранитном памятнике выгравированы коньки...

Правда, кажется, что родственники не очень часто приходят сюда – видны сорняки, сухие листья, трава, старые свечи... 22 июля у Натальи Васильевны был бы день рождения. Но, судя по отсутствию цветов, на могиле в этот памятный день никого не было.