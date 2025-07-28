Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Воскресенье 27 июля

00:40Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 20:26Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 18:02Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку 17:33"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены? 16:24Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 15:49Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы 12:35Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху? 07:43Тест: Правда или вымысел? Развенчиваем мифы о жизни в СССР 04:22"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой “Улиц разбитых фонарей” 00:08День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы 19:33Это обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 15:28Тайный сигнал глазами, который исполняет желания: узнайте секрет невербального общения 12:11Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак 09:34Этот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить 08:53Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем 04:415 неочевидных признаков того, что вы – будущий долгожитель 00:57Не выбрасывайте даже крошки: главный запрет 26 июля 2025 года, который нельзя нарушать 21:21Языковые ловушки: 3 вежливые фразы, которые на самом деле звучат невежливо 20:5699% хозяек совершают эту ошибку: что никогда нельзя хранить под мойкой 19:225 триллеров, которые изменят ваше восприятие реальности 18:58В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики 18:45Одна мудрость, которая изменит вашу жизнь: секрет успеха от Аристотеля 17:08Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР? 16:42Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье 16:38День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние 16:36Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области 16:16Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда 15:50При раскопках в Калошином переулке нашли помадную баночку 15:38Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести 14:59В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы 14:30В Зеленограде благоустроят 11 улиц 14:08Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма 13:26Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией? 12:24ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!" 11:51Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино 11:198 привычек, которые отличают богатых людей от остальных 10:55Люди несут цветы и свечи в переулок дома Светланы Крючковой в Петербурге 10:01Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек 04:11Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было? 00:04Прокл Плакальщик: что категорически запрещено делать 25 июля 2025 года, чтобы не навлечь беду 19:22Именно эти три знака зодиака разбогатеют в конце июля 2025 года 18:38 Узнав об этом, вы станете больше ценить свою вторую половинку: психология не при чем 17:44Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур? 17:16Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов 16:55Знаки зодиака, которым труднее всего просить прощения 16:49Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона 16:20Только так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 16:11Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник? 15:52Утрата, которая потрясла мир: прощание с великим актером 15:37Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать

Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать
188

28 июля в народном календаре – день, окутанный мистикой и строгими правилами. В эту дату, которая в 2025 году выпадает на понедельник, церковь чтит память святых мучеников Кирика и Иулитты, а также князя Владимира Красно Солнышко. Но для наших предков это был, прежде всего, Кириков день – один из самых опасных в середине лета. Существовал главный запрет, нарушать который боялись абсолютно все, ведь он мог привести к болезни и несчастьям.

Главный запрет дня: почему предки боялись выходить в поле

Самое строгое правило 28 июля гласило: ни в коем случае нельзя работать на земле. Это касалось не только жатвы в поле, но и любых дел в саду и огороде. Двери дома запирали, а на работу выходили только после заката или на следующий день.

Причина такого страха — вера в полудницу. Это злой дух, который, по поверьям, именно в этот день выходил на пик своей активности. Считалось, что он бродит по полям и лугам в самый разгар солнечного дня и жестоко наказывает любого, кто потревожит его покой.

Последствия нарушения запрета представлялись ужасными:

  • Полудница могла "закружить" человека в солнечном вихре до обморока или потери памяти.
  • Она могла наслать солнечный удар, который в народе называли "Кириковым бичом".
  • Верили, что даже если человек не пострадает, то урожай, собранный в этот день, будет "больным", а зерно — пустым и не пригодным в пищу.

Именно поэтому 28 июля считалось днем вынужденного, но обязательного отдыха от всех полевых работ.

Что еще нельзя делать на Кирика и Иулитту

Помимо основного запрета, существовал и ряд других правил, направленных на сохранение благополучия в доме:

  • Ругаться и жаловаться. День памяти мучеников, принявших страдания за веру, не терпит жалоб на жизнь и бытовые ссоры. Считалось, что негативные слова привлекают в дом нечисть.
  • Оставлять детей без присмотра. Святой Кирик был ребенком, поэтому день считался днем покровительства детей. Но полудница, по поверьям, больше всего любила пугать именно малышей. Поэтому за ними следили особенно зорко.
  • Начинать новые дела. Любые начинания, будь то строительство, крупная покупка или дальняя поездка, откладывали на другой день, считая 28 июля неблагоприятным.
  • Заниматься женским рукоделием. Стрика, шитье, вязание — все это было под запретом. Верили, что можно "зашить" удачу или "выстирать" из дома достаток.

Владимир Красно Солнышко: как привлечь в дом добро

Несмотря на грозные поверья, у дня была и светлая сторона, связанная с князем Владимиром. Чтобы привлечь удачу, следовало:

  • Отдыхать. День считался праздничным, и лучший способ его провести — дать себе полный отдых от физического труда.
  • Провести время с семьей. Вспоминая о матери Иулитте и сыне Кирике, день посвящали общению с родными.
  • Не бояться солнца (в меру). Несмотря на полуденного духа, само солнце в этот день считалось целебным, а его лучи — дарующими здоровье. Главное — не находиться под ними в самый зной.

Народные приметы на погоду 28 июля

  • Если с утра идет дождь — к обеду распогодится.
  • Южный ветер — к ясной погоде, восточный — к ветрам и дождям.
  • Липа пожелтела — осень будет ранней.
  • Вечерний туман — на следующий день жди дождя.

День Кирика и Иулитты — это яркий пример народной мудрости. Даже если отбросить мистику, совет очевиден и актуален и сегодня: в самый разгар летнего зноя полезно сделать перерыв в тяжелой работе, уберечь себя от палящего солнца и посвятить свободное время своей семье.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2025, 00:40
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого

Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого
Мы тратим целые состояния на антивозрастные кремы, сыворотки и дорогостоящие косметологические процедуры. Мы ищем “волшебную таблетку” от морщин и тусклого цвета лица. А что, если главный секрет молодости не в баночке на полке, а в первых 15 минутах вашего дня? Существует простой двухшаговый ритуал, который не стоит почти ничего, но запускает в организме процессы, способные “откатить” возрастные изменения и подарить свежий, сияющий вид, как после отпуска. Главный враг молодости, который атакует нас ночьюЧтобы понять, как работает этот метод, нужно знать, что происходит с нашим лицом, пока мы спим.

Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку

Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку
Август 2025 года обещает стать непростым периодом для многих из нас. Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что для представителей пяти знаков зодиака этот месяц может принести серьезные испытания. Финансовые трудности, проблемы на работе и напряженность в личной жизни – все это может выбить из колеи, если не подготовиться заранее. Но не стоит паниковать: зная, чего ожидать, вы сможете пройти этот период с минимальными потерями. Тельцы: берегите кошелек Для Тельцов август станет временем, когда финансовая стабильность окажется под угрозой.

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"
В Санкт-Петербурге простились с режиссером, педагогом, актером театра и кино Кириллом Датешидзе. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии. Чин отпевания звезды сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", Условный мент".

Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы

Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы
Встреча со змеей – одно из самых древних и инстинктивных испытаний для человека. Сердце уходит в пятки, в кровь выбрасывается адреналин, и первая мысль – кричать, бежать, махать руками. Но именно эта паническая реакция, продиктованная первобытным страхом, является самой большой и опасной ошибкой. Мудрецы и люди, живущие в гармонии с природой, знали: ваше поведение в первые секунды определяет все. И есть одно действие, которое совершать категорически нельзя. Главная ошибка, которую совершает 99% людейЧто же это за роковое действие? Это не просто взмах палкой или попытка убежать.

Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху?

Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху?
Сколько раз вы застывали на перепутье, боясь сделать неверный шаг? Терзались вопросами: "Выбрать эту работу или другую?", "Остаться в отношениях или уйти?", "Переехать или все оставить как есть?". Страх ошибки может парализовать, заставляя бесконечно взвешивать все "за" и "против", пока энергия и возможности не утекут сквозь пальцы. Мы привыкли думать, что правильные решения рождаются из логики и анализа.

Выбор читателей

26/07СбтНевосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем 26/07СбтЭто обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 27/07Вск"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой “Улиц разбитых фонарей” 26/07Сбт5 неочевидных признаков того, что вы – будущий долгожитель 27/07ВскПесни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 26/07СбтЭтот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить