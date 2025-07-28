Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать

Главный запрет дня: почему предки боялись выходить в поле
Самое строгое правило 28 июля гласило: ни в коем случае нельзя работать на земле. Это касалось не только жатвы в поле, но и любых дел в саду и огороде. Двери дома запирали, а на работу выходили только после заката или на следующий день.
Причина такого страха — вера в полудницу. Это злой дух, который, по поверьям, именно в этот день выходил на пик своей активности. Считалось, что он бродит по полям и лугам в самый разгар солнечного дня и жестоко наказывает любого, кто потревожит его покой.
Последствия нарушения запрета представлялись ужасными:
- Полудница могла "закружить" человека в солнечном вихре до обморока или потери памяти.
- Она могла наслать солнечный удар, который в народе называли "Кириковым бичом".
- Верили, что даже если человек не пострадает, то урожай, собранный в этот день, будет "больным", а зерно — пустым и не пригодным в пищу.
Именно поэтому 28 июля считалось днем вынужденного, но обязательного отдыха от всех полевых работ.
Что еще нельзя делать на Кирика и Иулитту
Помимо основного запрета, существовал и ряд других правил, направленных на сохранение благополучия в доме:
- Ругаться и жаловаться. День памяти мучеников, принявших страдания за веру, не терпит жалоб на жизнь и бытовые ссоры. Считалось, что негативные слова привлекают в дом нечисть.
- Оставлять детей без присмотра. Святой Кирик был ребенком, поэтому день считался днем покровительства детей. Но полудница, по поверьям, больше всего любила пугать именно малышей. Поэтому за ними следили особенно зорко.
- Начинать новые дела. Любые начинания, будь то строительство, крупная покупка или дальняя поездка, откладывали на другой день, считая 28 июля неблагоприятным.
- Заниматься женским рукоделием. Стрика, шитье, вязание — все это было под запретом. Верили, что можно "зашить" удачу или "выстирать" из дома достаток.
Владимир Красно Солнышко: как привлечь в дом добро
Несмотря на грозные поверья, у дня была и светлая сторона, связанная с князем Владимиром. Чтобы привлечь удачу, следовало:
- Отдыхать. День считался праздничным, и лучший способ его провести — дать себе полный отдых от физического труда.
- Провести время с семьей. Вспоминая о матери Иулитте и сыне Кирике, день посвящали общению с родными.
- Не бояться солнца (в меру). Несмотря на полуденного духа, само солнце в этот день считалось целебным, а его лучи — дарующими здоровье. Главное — не находиться под ними в самый зной.
Народные приметы на погоду 28 июля
- Если с утра идет дождь — к обеду распогодится.
- Южный ветер — к ясной погоде, восточный — к ветрам и дождям.
- Липа пожелтела — осень будет ранней.
- Вечерний туман — на следующий день жди дождя.
День Кирика и Иулитты — это яркий пример народной мудрости. Даже если отбросить мистику, совет очевиден и актуален и сегодня: в самый разгар летнего зноя полезно сделать перерыв в тяжелой работе, уберечь себя от палящего солнца и посвятить свободное время своей семье.