Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать

28 июля в народном календаре – день, окутанный мистикой и строгими правилами. В эту дату, которая в 2025 году выпадает на понедельник, церковь чтит память святых мучеников Кирика и Иулитты, а также князя Владимира Красно Солнышко. Но для наших предков это был, прежде всего, Кириков день – один из самых опасных в середине лета. Существовал главный запрет, нарушать который боялись абсолютно все, ведь он мог привести к болезни и несчастьям.

Главный запрет дня: почему предки боялись выходить в поле

Самое строгое правило 28 июля гласило: ни в коем случае нельзя работать на земле. Это касалось не только жатвы в поле, но и любых дел в саду и огороде. Двери дома запирали, а на работу выходили только после заката или на следующий день.

Причина такого страха — вера в полудницу. Это злой дух, который, по поверьям, именно в этот день выходил на пик своей активности. Считалось, что он бродит по полям и лугам в самый разгар солнечного дня и жестоко наказывает любого, кто потревожит его покой.

Последствия нарушения запрета представлялись ужасными:

Полудница могла "закружить" человека в солнечном вихре до обморока или потери памяти.

Она могла наслать солнечный удар, который в народе называли "Кириковым бичом".

Верили, что даже если человек не пострадает, то урожай, собранный в этот день, будет "больным", а зерно — пустым и не пригодным в пищу.

Именно поэтому 28 июля считалось днем вынужденного, но обязательного отдыха от всех полевых работ.

Что еще нельзя делать на Кирика и Иулитту

Помимо основного запрета, существовал и ряд других правил, направленных на сохранение благополучия в доме:

Ругаться и жаловаться. День памяти мучеников, принявших страдания за веру, не терпит жалоб на жизнь и бытовые ссоры. Считалось, что негативные слова привлекают в дом нечисть.

Оставлять детей без присмотра. Святой Кирик был ребенком, поэтому день считался днем покровительства детей. Но полудница, по поверьям, больше всего любила пугать именно малышей. Поэтому за ними следили особенно зорко.

Начинать новые дела. Любые начинания, будь то строительство, крупная покупка или дальняя поездка, откладывали на другой день, считая 28 июля неблагоприятным.

Заниматься женским рукоделием. Стрика, шитье, вязание — все это было под запретом. Верили, что можно "зашить" удачу или "выстирать" из дома достаток.

Владимир Красно Солнышко: как привлечь в дом добро

Несмотря на грозные поверья, у дня была и светлая сторона, связанная с князем Владимиром. Чтобы привлечь удачу, следовало:

Отдыхать. День считался праздничным, и лучший способ его провести — дать себе полный отдых от физического труда.

Провести время с семьей. Вспоминая о матери Иулитте и сыне Кирике, день посвящали общению с родными.

Не бояться солнца (в меру). Несмотря на полуденного духа, само солнце в этот день считалось целебным, а его лучи — дарующими здоровье. Главное — не находиться под ними в самый зной.

Народные приметы на погоду 28 июля

Если с утра идет дождь — к обеду распогодится.

Южный ветер — к ясной погоде, восточный — к ветрам и дождям.

Липа пожелтела — осень будет ранней.

Вечерний туман — на следующий день жди дождя.

День Кирика и Иулитты — это яркий пример народной мудрости. Даже если отбросить мистику, совет очевиден и актуален и сегодня: в самый разгар летнего зноя полезно сделать перерыв в тяжелой работе, уберечь себя от палящего солнца и посвятить свободное время своей семье.